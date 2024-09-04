Туристам из России посоветовали быть внимательнее на дорогах Турции и иметь расширенную страховку

Российским туристам, планирующим поездку в Турцию, необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы избежать возможных трудностей, предупредил посол России в Анкаре Алексей Ерхов. Во время открытия нового здания генерального консульства в Анталье дипломат подчеркнул важность ответственного поведения соотечественников.
Ерхов обратил внимание на особенности дорожного движения в Турции, упомянув, что местные водители не всегда уважают пешеходов. Он порекомендовал туристам быть более внимательными и заботиться о собственной безопасности.
"Позаботьтесь о себе, и тогда в случае чего консульским загранучреждениям будет проще защищать ваши интересы", — заявил посол.
Кроме того, дипломат отметил, что несмотря на дружественные отношения между Россией и Турцией, туристы должны помнить, что Турция — это страна с собственными законами, обычаями и нормами.
Ерхов настоятельно посоветовал путешественникам приобретать расширенные полисы медицинского страхования, особенно тем, кто планирует активный отдых или экстремальные виды спорта.
Ту́рция - государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %). Население — 85,2 млн чел. (2023), площадь территории — 783 562 км² (занимает 19-е место в мире по численности населения и 36-е по территории). Унитарное государство. Государственный язык — турецкий.
Су-34 является одним из самых эффективных истребителей-бомбардировщиков. Он активно используется в ВКС России и принимал участие в различных боевых операциях.