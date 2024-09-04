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Туристы массово отказываются от поездок в Турцию из-за рекордного подорожания услуг и товаров

Туристы жалуются на резкое повышение цен на турецких курортах
1:53
Туризм

Турция может оказаться на грани превращения в город-призрак, и на это указывают не аналитики, а сами туристы, которые возвращаются домой с тревожными впечатлениями. Стремительный рост цен на товары и услуги угрожает туристическим курортам опустеть, так как всё меньше людей могут себе позволить отдых в этой стране.

Туристы жалуются на резкое повышение цен на турецких курортах
Фото: commons.wikimedia.org by Tanya Dedyukhina, CC BY 3.0

Отдыхающие делятся своими наблюдениями на различных платформах, включая TikTok, где появляются видео с шокирующими отзывами о подорожавших товарах и услугах. Например, пользователь с ником slimwadie5 отмечает, что цены поднялись до рекордных высот. Экскурсия на катере стоит около 13 тысяч рублей, а бургер в Burger King теперь обходится в 1400 рублей, что сравнимо с ценами в Лондоне. Особенно удивило его, что даже за обычную воду теперь просят около 230 рублей.

Не менее тревожные отзывы поступают от других туристов. Пользовательница Jenny рассказывает о странной тишине в популярных курортных зонах Мармарис и Ичмелер, где даже рестораны пустуют. По её словам, вечером на пляжах и в заведениях нет людей, и складывается ощущение, что город живёт в межсезонье, несмотря на активный туристический сезон.

Многие постоянные гости Турции высказывают разочарование. Один из них, посещавший страну на протяжении двадцати лет, заявил, что его последний визит был, вероятно, окончательным, поскольку он чувствовал себя обманутым на каждом шагу из-за необоснованно высоких цен. Другой турист отметил резкое подорожание, а также тот факт, что многие местные продавцы теперь предпочитают евро вместо турецкой лиры, сообщает "Турпром".

Уточнения

Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %). Население — 85,2 млн чел. (2023), площадь территории — 783 562 км² (занимает 19-е место в мире по численности населения и 36-е по территории). Унитарное государство. Государственный язык — турецкий.

Куро́рт (нем. Kurort — от Kur — лечение и Ort — место, местность) — освоенная и используемая с целью лечения, медицинской реабилитации, профилактики заболеваний и оздоровления особо охраняемая природная территория, располагающая природными лечебными ресурсами и необходимыми для их эксплуатации зданиями и сооружениями, включая объекты инфраструктуры.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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