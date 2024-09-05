Турист из России был оштрафован на 38,6 тысяч долларов из-за пиявок

Российский турист получил штраф из-за пиявок

0:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российский турист попытался провезти 20 килограммов живых медицинских пиявок в Турцию, скрыв их в чемодане, сообщает Рамблер.

Фото: unsplash.com by Коди Блэк, PDM

Пограничники заметили подозрительный багаж и, проведя рентгеновское сканирование, обнаружили большое количество пиявок.

У туриста не было необходимых разрешений на ввоз и торговлю живыми организмами, поэтому ему был выписан штраф в размере 38,6 тысяч долларов.

В Турции лечебное использование пиявок (гирудотерапия) разрешено, и они востребованы как в медицинских целях, так и для экспорта.

Туристы из России часто пользуются гирудотерапией в Турции.

Уточнения

Бага́ж (фр. bagage) (также поклажа, пожитки, скарб, кладь, особенно дорожная или походная) - вещи, которые берет с собой в дорогу пассажир.



Гирудотерапи́я — лечение медицинскими пиявками, механизм воздействия которого в основном связан с антикоагулянтом гирудином, выделяемым пиявкой в кровь человека при кровососании.



