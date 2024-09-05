На Пхукете было обнаружено тело мужчины, погибшего при загадочных обстоятельствах

На Пхукете обнаружено тело российского туриста Ильи Орлова (27 лет) с признаками пыток, сообщает Tourdom.
Мужчина прибыл в Таиланд 24 апреля с тремя детьми, их местонахождение неизвестно.
Тело Орлова было найдено в канаве недалеко от пляжа Карон с многочисленными ранами от порезов и ударов.
Полиция Таиланда подозревает, что турист был подвергнут пыткам перед смертью.
Среди вещей Орлова был найден документ, принадлежащий "русской женщине", предположительно, его подруге. Её судьба также неизвестна.
Полиция начала расследование, рассматривая версию о конфликте с местной преступной группировкой.
За рулём важно сохранять спокойствие и трезво оценивать ситуацию, но это может быть непросто, особенно если сзади кто-то едет вплотную, а возможности пропустить такого водителя нет.