На Пхукете было обнаружено тело мужчины, погибшего при загадочных обстоятельствах

На Пхукете нашли тело мужчины, который погиб при загадочных обстоятельствах

0:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

На Пхукете обнаружено тело российского туриста Ильи Орлова (27 лет) с признаками пыток, сообщает Tourdom.

Фото: flickr.com by Kullez, CC BY 2.0

Мужчина прибыл в Таиланд 24 апреля с тремя детьми, их местонахождение неизвестно.

Тело Орлова было найдено в канаве недалеко от пляжа Карон с многочисленными ранами от порезов и ударов.

Полиция Таиланда подозревает, что турист был подвергнут пыткам перед смертью.

Среди вещей Орлова был найден документ, принадлежащий "русской женщине", предположительно, его подруге. Её судьба также неизвестна.

Полиция начала расследование, рассматривая версию о конфликте с местной преступной группировкой.