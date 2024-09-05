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Увидеть северное сияние: на Ямале разработали тур "Арктическое сафари"

Для гостей Ямала создали тур "Арктическое сафари"
1:02
Туризм

На Ямале для путешественников разработали тур "Арктическое сафари". В первую очередь он ориентирован на иностранцев, пишет агентство Интерфакс со ссылкой на директора "Центра развития туризма на Полярном Урале" Ольгу Филиппенкову.

Для гостей Ямала создали тур "Арктическое сафари"
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По её словам, во время путешествия туристы увидят северное сияние, миграцию белуг, места гнездования белолобых гусей и территорию обитания белого медведя. Уточняется, что маршрут начнётся в городе Новый Уренгой.

Тур будет длиться 3 дня. Он включает ночёвку на территории особо охраняемой зоны острова Шакальского, знакомство с укладом жизни коренных народов Севера, дегустацию блюд национальной кухни, участие в мастер-классах по резьбе по кости, а также плавание в Карском море и знакомство с археологическими находками останков мамонтов.

Ранее Pravda.Ru писала, что власти Сочи планируют создать новые турмаршруты.

Уточнения

Яма́л — полуостров на севере Западной Сибири, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа России. Длина полуострова — 700 км, ширина — до 240 км. Омывается Карским морем и Обской губой. Ландшафты полуострова представлены тундрой, на юге — лесотундрой. Многочисленны озёра.
 

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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