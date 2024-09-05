Увидеть северное сияние: на Ямале разработали тур "Арктическое сафари"

На Ямале для путешественников разработали тур "Арктическое сафари". В первую очередь он ориентирован на иностранцев, пишет агентство Интерфакс со ссылкой на директора "Центра развития туризма на Полярном Урале" Ольгу Филиппенкову.
По её словам, во время путешествия туристы увидят северное сияние, миграцию белуг, места гнездования белолобых гусей и территорию обитания белого медведя. Уточняется, что маршрут начнётся в городе Новый Уренгой.
Тур будет длиться 3 дня. Он включает ночёвку на территории особо охраняемой зоны острова Шакальского, знакомство с укладом жизни коренных народов Севера, дегустацию блюд национальной кухни, участие в мастер-классах по резьбе по кости, а также плавание в Карском море и знакомство с археологическими находками останков мамонтов.
Ранее Pravda.Ru писала, что власти Сочи планируют создать новые турмаршруты.
Яма́л — полуостров на севере Западной Сибири, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа России. Длина полуострова — 700 км, ширина — до 240 км. Омывается Карским морем и Обской губой. Ландшафты полуострова представлены тундрой, на юге — лесотундрой. Многочисленны озёра.
За рулём важно сохранять спокойствие и трезво оценивать ситуацию, но это может быть непросто, особенно если сзади кто-то едет вплотную, а возможности пропустить такого водителя нет.