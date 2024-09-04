Аудитория иностранных туристов в России помолодела — президент РСТ

Президент РСТ: молодые туристы стали чаще посещать Россию

0:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский сообщил, что Россию стало посещать большее число молодых иностранных туристов. По его словам, тенденция связана с переориентацией РФ на приём гостей из стран Азии, пишет агентство ТАСС.

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Илья Уманский уточнил, что раньше Россию в основном посещали обеспеченные пенсионеры.

"Мы видим, что меняется аудитория. Раньше это были в основном обеспеченные пенсионеры. Сейчас — на фоне замещения европейских рынков туристами с Востока, из Азии и так далее — мы видим, как молодеет аудитория, туристы приезжают семьями, с детьми", — сообщил он.

Ранее Pravda.Ru писала, что поток иностранных туристов в Россию вырос на 16,5% в первом полугодии 2024 года.