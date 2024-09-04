Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский сообщил, что Россию стало посещать большее число молодых иностранных туристов. По его словам, тенденция связана с переориентацией РФ на приём гостей из стран Азии, пишет агентство ТАСС.
Илья Уманский уточнил, что раньше Россию в основном посещали обеспеченные пенсионеры.
"Мы видим, что меняется аудитория. Раньше это были в основном обеспеченные пенсионеры. Сейчас — на фоне замещения европейских рынков туристами с Востока, из Азии и так далее — мы видим, как молодеет аудитория, туристы приезжают семьями, с детьми", — сообщил он.
Ранее Pravda.Ru писала, что поток иностранных туристов в Россию вырос на 16,5% в первом полугодии 2024 года.
Су-34 является одним из самых эффективных истребителей-бомбардировщиков. Он активно используется в ВКС России и принимал участие в различных боевых операциях.