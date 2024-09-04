Россияне будут соревноваться в рубке капусты на скорость в городе Боровичи

В новгородском городе Боровичи пройдут межрегиональные соревнования по скоростной рубке капусты, пишет агентство Интерфакс со ссылкой на областное министерство инвестиционной политики.
Собеседник агентства отметил, что участникам мероприятия предстоит "серьёзная капустная "заруба".
"Командам, которые станут участниками турнира, предстоит серьёзная капустная "заруба". Специалисты будут оценивать не только количество заготовленного крошева, но и качество порубки", — сообщил он.
Кроме того, в рамках мероприятия состоятся соревнования официантов. Им предстоит бегом преодолеть 150-метровые дистанции с подносами, на которых будут находиться еда и напитки. При этом организаторы турнира представят новый арт-объект. Он выполнен в виде огромного кочана.
Ранее Pravda.Ru писала об уходе за капустой в сентябре.
Боровичи́ — город (с 1770 года) в Новгородской области России. Административный центр Боровичского района. Образует городское поселение город Боровичи. В рамках административно-территориального устройства является городом областного значения.
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