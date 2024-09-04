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Россияне будут соревноваться в рубке капусты на скорость в городе Боровичи

В Новгородской области пройдут соревнования по скоростной рубке капусты
0:55
Туризм

В новгородском городе Боровичи пройдут межрегиональные соревнования по скоростной рубке капусты, пишет агентство Интерфакс со ссылкой на областное министерство инвестиционной политики.

В Новгородской области пройдут соревнования по скоростной рубке капусты
Фото: commons.wikimedia.org by Frank Vincentz, CC BY-SA 3.0

Собеседник агентства отметил, что участникам мероприятия предстоит "серьёзная капустная "заруба".

"Командам, которые станут участниками турнира, предстоит серьёзная капустная "заруба". Специалисты будут оценивать не только количество заготовленного крошева, но и качество порубки", — сообщил он.

Кроме того, в рамках мероприятия состоятся соревнования официантов. Им предстоит бегом преодолеть 150-метровые дистанции с подносами, на которых будут находиться еда и напитки. При этом организаторы турнира представят новый арт-объект. Он выполнен в виде огромного кочана.

Ранее Pravda.Ru писала об уходе за капустой в сентябре.

Уточнения

Боровичи́ — город (с 1770 года) в Новгородской области России. Административный центр Боровичского района. Образует городское поселение город Боровичи. В рамках административно-территориального устройства является городом областного значения.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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