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Президент РСТ Илья Уманский предложил отменить визы для граждан 23 дружественных стран

В России предложили ввести безвизовый режим для граждан дружественных государств
0:41
Туризм

Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский в рамках Восточного экономического форума предложил отменить визовый режим для граждан стран, поддерживающих дружественные отношения с Россией.

В России предложили ввести безвизовый режим для граждан дружественных государств
Фото: Flickr by Blue Stahli Luân, CC BY 2.0

Он подчеркнул, что это решение могло бы значительно усилить приток иностранных туристов в страну и укрепить позиции России на мировом туристическом рынке, сообщает ТАСС.

На сегодняшний день к странам, считающимся дружественными России, относятся 23 государства, включая такие крупные и разнообразные туристические направления, как Бразилия, Индия, Куба и Объединённые Арабские Эмираты.

Уточнения

Безви́зовый режи́м или просто безви́з — режим взаимоотношений между государствами, при котором гражданам этих государств не требуется получение визы для въезда на их территорию.

Восто́чный экономи́ческий фо́рум ВЭФ — международный форум, ежегодно проводящийся во Владивостоке с целью стимулирования иностранных инвестиций на Дальний Восток России и развития экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также на мероприятии обсуждаются внутренние вопросы, касающиеся Дальнего Востока.

Российский союз туриндустрии (РСТ) — крупнейшее объединение туристической отрасли России, в состав которого входит более 3000 организаций турбизнеса: туроператоры, турагентства, гостиницы, санаторно-курортные учреждения, транспортные, страховые, консалтинговые, IT-компании, учебные заведения, средства массовой информации, общественные и иные организации в сфере туризма.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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