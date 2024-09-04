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Сотрудник отеля в Египте объяснил, почему манго отсутствует в меню: сложности с подачей и риски для людей с диабетом

Почему в египетских отелях не подают манго?
1:54
Туризм

Российская туристка, посетившая Хургаду, поинтересовалась у менеджера одного из местных отелей, почему в меню ресторана отсутствует манго, несмотря на то, что этот фрукт буквально растёт в Египте на каждом шагу. Ответ оказался удивительным, но весьма логичным. Как выяснилось, причина кроется не только в неудобстве подачи, но и в потенциальных рисках для здоровья постояльцев. Об этом туристка рассказала в своём канале "Лиля Египет" на платформе "Дзен"

Почему в египетских отелях не подают манго?
Фото: commons.wikimedia.org by Rutvi Mistry, CC BY-SA 4.0

По словам менеджера, манго не включают в меню отелей из-за его большого размера и сложности в нарезке. Нарезанный фрукт теряет свой привлекательный вид и быстро "истекает" соком, что негативно сказывается на его презентации. Но это не единственная причина — оказывается, манго может быть опасен для здоровья некоторых туристов.

Менеджер объяснил, что этот фрукт нередко вызывает аллергические реакции или проблемы с пищеварением, особенно если он недостаточно зрелый. Кроме того, манго богат калием, что может быть опасно для людей с болезнями почек или почечной недостаточностью. Также в его составе много сахара, что может представлять угрозу для тех, кто страдает диабетом или находится в группе риска. Людям с такими проблемами необходимо консультироваться с врачом перед употреблением манго.

Не стоит забывать и о взаимодействии манго с некоторыми лекарствами. Например, фрукт может влиять на действие антикоагулянтов, которые предотвращают образование тромбов, что добавляет ещё один риск для здоровья туристов.

Таким образом, отели предпочитают исключить манго из своего меню, чтобы избежать возможных осложнений. Однако любители этого фрукта всегда могут приобрести его на местных рынках.

Уточнения

Еги́пет — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров). На северо-востоке граничит с Израилем и частично признанным государством Палестиной, на юге — с Суданом, на западе — с Ливией. 

Ма́нго - плоды растений рода Манго (Mangifera) семейства Анакардиевые (Сумаховые).
 

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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