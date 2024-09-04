Самые неудачные места в самолёте и что выбрать вместо них: советы эксперта

Места в самолёте, которые лучше не занимать ни при каких условиях

1:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

Эксперт по путешествиям Меган Гужон поделилась ценными советами о том, какие места в самолёте стоит избегать для комфортного полёта. В своём видео на YouTube блогер рассказала о категориях мест, способных значительно ухудшить впечатления от путешествия.

Фото: Wikipedia by Albert Domasin, CC BY 2.0

Прежде всего, она настоятельно не рекомендует бронировать места в самом конце самолёта. Эти сиденья, как правило, не откидываются и находятся прямо рядом с туалетами. По словам Гужон, пассажиры, сидящие в этих местах, могут столкнуться с постоянными неприятными запахами и потоком людей. Она также упомянула, что в случае желудочных проблем у кого-то из пассажиров, ситуация может усугубиться.

Следующие места, которых стоит избегать, — это те, что находятся непосредственно перед выходами. Спинки кресел там часто имеют ограниченный наклон, что может лишить пассажиров возможности комфортно отдохнуть. Хотя пространство у аварийных выходов обычно больше, там может быть холоднее, чем в других частях самолёта. Гужон отметила, что такие места, хоть и просторные, не всегда оправдывают дополнительную плату.

Эксперт также поделилась своими предпочтениями. Она советует выбирать места в центральном ряду у прохода, вдали от туалетов, а для пассажиров, боящихся турбулентности, — сиденья в середине или передней части самолёта.

Гужон подчеркнула, что хвост самолёта чаще подвергается тряске. Однако, несмотря на это, исследования показывают, что пассажиры, сидящие в задней части самолёта, имеют больше шансов на выживание в случае аварии.

Уточнения

Самолёт (устар. аэропла́н; от фр. aéroplane, aéro – воздушный, plane – плоский) — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата, создающего тягу и неподвижного относительно других частей аппарата крыла, создающего подъёмную силу.



Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.

