Самые неудачные места в самолёте и что выбрать вместо них: советы эксперта

Эксперт по путешествиям Меган Гужон поделилась ценными советами о том, какие места в самолёте стоит избегать для комфортного полёта. В своём видео на YouTube блогер рассказала о категориях мест, способных значительно ухудшить впечатления от путешествия.
Прежде всего, она настоятельно не рекомендует бронировать места в самом конце самолёта. Эти сиденья, как правило, не откидываются и находятся прямо рядом с туалетами. По словам Гужон, пассажиры, сидящие в этих местах, могут столкнуться с постоянными неприятными запахами и потоком людей. Она также упомянула, что в случае желудочных проблем у кого-то из пассажиров, ситуация может усугубиться.
Следующие места, которых стоит избегать, — это те, что находятся непосредственно перед выходами. Спинки кресел там часто имеют ограниченный наклон, что может лишить пассажиров возможности комфортно отдохнуть. Хотя пространство у аварийных выходов обычно больше, там может быть холоднее, чем в других частях самолёта. Гужон отметила, что такие места, хоть и просторные, не всегда оправдывают дополнительную плату.
Эксперт также поделилась своими предпочтениями. Она советует выбирать места в центральном ряду у прохода, вдали от туалетов, а для пассажиров, боящихся турбулентности, — сиденья в середине или передней части самолёта.
Гужон подчеркнула, что хвост самолёта чаще подвергается тряске. Однако, несмотря на это, исследования показывают, что пассажиры, сидящие в задней части самолёта, имеют больше шансов на выживание в случае аварии.
Самолёт (устар. аэропла́н; от фр. aéroplane, aéro – воздушный, plane – плоский) — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата, создающего тягу и неподвижного относительно других частей аппарата крыла, создающего подъёмную силу.
Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.
Су-34 является одним из самых эффективных истребителей-бомбардировщиков. Он активно используется в ВКС России и принимал участие в различных боевых операциях.