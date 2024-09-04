Даже мёртвая медуза на пляже опасна: почему нельзя её трогать и что делать при укусе

Эксперт посоветовал избегать мёртвых медуз на пляже

1:21 Your browser does not support the audio element. Туризм

Испанский медбрат Хорхе Анхель настоятельно рекомендует держаться подальше от мёртвых медуз, которых выбросило на берег. Несмотря на их безжизненный вид, медузы способны выделять токсины, вызывающие болезненные реакции при контакте с кожей человека. Если же вы все-таки столкнулись с ожогом от медузы, важно следовать ряду рекомендаций.

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Во-первых, категорически запрещается тереть место укуса. Его необходимо тщательно промыть солёной водой, а не пресной. Погружение в воду с головой может быть опасным, так как это может спровоцировать аллергическую реакцию или даже анафилактический шок, что в свою очередь приведёт к потере сознания и возможности утонуть.

После промывания солёной водой следует аккуратно удалить шипы, если они остались на коже. Это можно сделать с помощью пинцета или даже края банковской карты. Следующим шагом является замачивание поражённого участка в тёплой воде на полчаса или дольше.

Эксперт предупреждает, что использование льда, уксуса или моче не является эффективным. В случае возникновения таких симптомов, как затруднённое дыхание, боль в груди или сильная отёчность, рекомендуется незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Уточнения

Меду́за или медузоидное поколе́ние (греч. μέδουσα), — фаза жизненного цикла стрекающих из подтипа Medusozoa: гидроидных (Hydrozoa), сцифоидных (Scyphozoa) и кубомедуз (Cubozoa). Тело медуз в значительной части состоит из обводнённой соединительной ткани — мезоглеи — и по форме напоминает колокол или зонтик.

