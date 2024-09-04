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Даже мёртвая медуза на пляже опасна: почему нельзя её трогать и что делать при укусе

Эксперт посоветовал избегать мёртвых медуз на пляже
1:21
Туризм

Испанский медбрат Хорхе Анхель настоятельно рекомендует держаться подальше от мёртвых медуз, которых выбросило на берег. Несмотря на их безжизненный вид, медузы способны выделять токсины, вызывающие болезненные реакции при контакте с кожей человека. Если же вы все-таки столкнулись с ожогом от медузы, важно следовать ряду рекомендаций.

Эксперт посоветовал избегать мёртвых медуз на пляже
Фото: PxHere is licensed under Creative Commons CC0

Во-первых, категорически запрещается тереть место укуса. Его необходимо тщательно промыть солёной водой, а не пресной. Погружение в воду с головой может быть опасным, так как это может спровоцировать аллергическую реакцию или даже анафилактический шок, что в свою очередь приведёт к потере сознания и возможности утонуть.

После промывания солёной водой следует аккуратно удалить шипы, если они остались на коже. Это можно сделать с помощью пинцета или даже края банковской карты. Следующим шагом является замачивание поражённого участка в тёплой воде на полчаса или дольше.

Эксперт предупреждает, что использование льда, уксуса или моче не является эффективным. В случае возникновения таких симптомов, как затруднённое дыхание, боль в груди или сильная отёчность, рекомендуется незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Уточнения

Меду́за или медузоидное поколе́ние (греч. μέδουσα), — фаза жизненного цикла стрекающих из подтипа Medusozoa: гидроидных (Hydrozoa), сцифоидных (Scyphozoa) и кубомедуз (Cubozoa). Тело медуз в значительной части состоит из обводнённой соединительной ткани — мезоглеи — и по форме напоминает колокол или зонтик.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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