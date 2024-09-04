Успешное прохождение Северного морского пути на парусной лодке "Матера" от Архангельска до Сибири

Команда энтузиастов завершила путешествие по Северному морскому пути на парусной лодке

1:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

Команда энтузиастов из Товарищества поморского судостроения успешно завершила сложное путешествие по Северному морскому пути от Архангельска до Сибири. Экспедиция под названием "Мангазейский морской ход" проходила на парусной лодке "Матера", построенной в Архангельске, без использования мотора. На протяжении семи дней морякам приходилось выходить на торосы и прокладывать путь с помощью багров.

Фото: Проект "Мангазейский морской ход" by Вячеслав Мизин

Экспедиция стартовала в июне на двух судах: карбасе и катамаране, в команде были девять яхтсменов, исследователей и художников. По пути они исследовали Белое, Баренцево и Карское моря, а также занимались образовательной деятельностью, общаясь с местными жителями о судостроении и мореходстве.

Когда путешественники достигли Обской губы и реки Таз, они успели отдохнуть в поселке Тазовском. Несмотря на опасности, с которыми они столкнулись в Байдарацкой губе, их настойчивость и опыт позволили преодолеть трудности. Путешественники смогли поддерживать себя едой, готовя на газовых плитах, а питьевую воду добывали из солнечных лужиц или оттаивали снег. Теперь, готовясь к следующему этапу, они планируют отправиться в Москву.