Команда энтузиастов из Товарищества поморского судостроения успешно завершила сложное путешествие по Северному морскому пути от Архангельска до Сибири. Экспедиция под названием "Мангазейский морской ход" проходила на парусной лодке "Матера", построенной в Архангельске, без использования мотора. На протяжении семи дней морякам приходилось выходить на торосы и прокладывать путь с помощью багров.
Экспедиция стартовала в июне на двух судах: карбасе и катамаране, в команде были девять яхтсменов, исследователей и художников. По пути они исследовали Белое, Баренцево и Карское моря, а также занимались образовательной деятельностью, общаясь с местными жителями о судостроении и мореходстве.
Когда путешественники достигли Обской губы и реки Таз, они успели отдохнуть в поселке Тазовском. Несмотря на опасности, с которыми они столкнулись в Байдарацкой губе, их настойчивость и опыт позволили преодолеть трудности. Путешественники смогли поддерживать себя едой, готовя на газовых плитах, а питьевую воду добывали из солнечных лужиц или оттаивали снег. Теперь, готовясь к следующему этапу, они планируют отправиться в Москву.
Су-34 является одним из самых эффективных истребителей-бомбардировщиков. Он активно используется в ВКС России и принимал участие в различных боевых операциях.