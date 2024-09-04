Россияне доминируют среди туристов в Анталии: 2,6 миллиона за восемь месяцев 2024 года

Россияне вновь лидируют по числу туристов в Анталии, обойдя немцев и британцев

1:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Анталии россияне вновь доказали своё доминирование, обойдя по числу прибывших немцев и британцев. За первых восемь месяцев 2024 года россияне значительно увеличили своё присутствие на главном курорте Турции, значительно опередив европейских туристов.

Согласно информации от Turizm Ajansi, в этом году Анталия приняла рекордное количество иностранных гостей — 11.731.937.

Тройка лидеров выглядит следующим образом:

Россия — 2.641.849 туристов

Германия — 2.235.311 туристов

Великобритания — 1.109.997 туристов

Следующими по посещаемости стали Польша, Казахстан, Нидерланды, Румыния, Украина, Чехия и Словакия.

Особенно впечатляет рост числа российских туристов — 11% по сравнению с прошлым годом. Для сравнения, британцы увеличились на 20%, румыны на 23%, а немцы всего на 6%. В августе 2024 года россияне вновь возглавили статистику с 601.533 прибывшими, в то время как немцы и британцы отправили 465.072 и 235.641 туристов соответственно.

В целом, в августе число туристов выросло на 2.65%, приведя к 2.673.736 в этом месяце. Несмотря на повышение цен на туры и призывы операторов, россияне продолжают занимать ведущие позиции.

Уточнения

Анта́лья также Анталия (тур. Antalya) — курортный и портовый город на юге Турции на берегу Средиземного моря, административный центр провинции Анталья. Постоянное население города — 1,5 миллиона человек, при этом в летний период число фактически находящихся в городе людей может превышать 2 миллиона из-за активного туристического потока.

