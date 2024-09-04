Турагент назвала популярные направления для отдыха осенью 2024: Турция, Египет и Азия лидируют

Осенний отдых у моря: лучшие направления 2024 года по мнению турагента

1:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

С окончанием летних отпусков интерес к определённым туристическим направлениям не ослабевает, а напротив, продолжает расти. Многие туристы предпочитают отправляться на отдых именно осенью, когда популярные курорты становятся менее многолюдными, но сохраняют все свои преимущества. Директор турагентства SAVAGE TOUR Валерия Павлюкова поделилась актуальными направлениями для осеннего пляжного отдыха в 2024 году.

Фото: flickr.com by Angelo Juan Ramos, CC BY 2.0

Валерия Павлюкова подчеркнула, что Турция и Египет продолжают занимать лидирующие позиции среди российских туристов. Эти направления остаются наиболее востребованными благодаря их доступности и широкому спектру предлагаемых услуг.

В условиях современного рынка, по словам эксперта, именно эти страны предлагают наиболее выгодное соотношение цены и качества. Туристы могут рассчитывать на полный комплекс услуг по системе "всё включено", который включает в себя питание, развлечения и напитки. Дополнительные расходы могут потребоваться только на экскурсии, что делает отдых в этих странах особенно привлекательным.

Среди других актуальных осенних направлений Валерия Павлюкова выделила Объединённые Арабские Эмираты. Этот регион также популярен среди россиян в осенний сезон, предлагая комфортный и насыщенный отдых по системе "всё включено". Ещё одним интересным вариантом является Куба, которая остаётся популярной и в осенний период благодаря аналогичной системе обслуживания.

Валерия также отметила, что азиатские направления, такие как Таиланд, Вьетнам и Китай, также набирают популярность среди российских туристов. В частности, Китай становится всё более востребованным благодаря новым прямым рейсам.

Уточнения

Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %). Население — 85,2 млн чел. (2023), площадь территории — 783 562 км² (занимает 19-е место в мире по численности населения и 36-е по территории). Унитарное государство. Государственный язык — турецкий.



Еги́пет — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров).



Ба́рхатный сезо́н — условное название одного из наиболее благоприятных периодов для отдыха и времяпрепровождения человека в условиях субтропиков, в частности в условиях средиземноморского климата.



"Всё включено́" (англ. all inclusive) — комплекс услуг, который предоставляют в отелях. Он подразумевает бесплатное предоставление питания, напитков (часто локальных) и других видов услуг одновременно с проживанием в отеле.

