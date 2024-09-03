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Рыбинск признан самым экономичным туристическим городом России в 2024 году

Эксперты назвали самые доступные туристические города России
1:18
Туризм

Летом 2024 года Рыбинск стал самым доступным туристическим городом России, где средняя стоимость ночи в отеле или апартаментах составила 3200 рублей. В сравнении с прошлым годом, количество бронирований в Рыбинске выросло на значительные 64%, что свидетельствует о повышенном интересе туристов к этому региону.

Эксперты назвали самые доступные туристические города России
Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, CC BY-SA 4.0

Краснодар занял второе место в рейтинге бюджетных направлений, предлагая проживание за 3300 рублей за ночь. Несмотря на немного более высокую цену, количество бронирований в Краснодаре увеличилось на 31% по сравнению с летом 2023 года. Иркутск, Рязань и Астрахань предложили туристам номера по средней цене 3500 рублей, тогда как в Смоленске, Вологде и Твери эта цифра составила 3600 рублей. В Ростове Великом стоимость проживания достигала 3700 рублей за ночь.

По данным "МТС Travel" и Bronevik, средняя стоимость ночи в отеле по России составила 5300 рублей. Наиболее дорогие варианты жилья предлагались в Сочи и Калининградской области.

Уточнения

Ры́бинск — второй по величине город в Ярославской области России. Город расположен в 82 км от областного центра города Ярославля. Административный центр Рыбинского района, в который не входит, обладает статусом города областного значения и образует городской округ город Рыбинск.

Краснода́рский край (неофициально — Кубань) — субъект Российской Федерации, расположенный на юго-западе страны. Входит в состав Южного федерального округа.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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