Туристка побывала в Италии и рассказала, каких мужчин стоит избегать

Российская тревел-блогерша, путешествуя по Италии, поделилась своим опытом общения с итальянцами, предупредив женщин о некоторых типах местных мужчин, от которых лучше держаться подальше, сообщает Lenta.
Она выделила четыре типа.
Блогерша также ранее писала о том, как итальянец, посетивший русский магазин, был шокирован количеством растворимого кофе в пакетиках.
Разво́д — официальное прекращение (расторжение) действительного брака между живыми супругами.
Гражда́нство — правовая связь человека и государства, выражающаяся в совокупности их взаимных прав, обязанностей и ответственности.
Су-34 является одним из самых эффективных истребителей-бомбардировщиков. Он активно используется в ВКС России и принимал участие в различных боевых операциях.