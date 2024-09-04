Туристка побывала в Италии и рассказала, каких мужчин стоит избегать

Туристка предупредила, с какими мужчинами в Италии не стоит встречаться

0:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российская тревел-блогерша, путешествуя по Италии, поделилась своим опытом общения с итальянцами, предупредив женщин о некоторых типах местных мужчин, от которых лучше держаться подальше, сообщает Lenta.

Фото: www.flickr.com by Дэйв Келлам из Монреаля, Канада, CC BY 2.0

Она выделила четыре типа.

"Закоренелый холостяк": мужчины, которые годами встречаются с женщиной, но не хотят жениться или жить вместе.

"Омрачённый опытом": итальянцы, не желающие жениться из-за развода своих родителей, даже если у них есть дети от любимой женщины.

"Опасающийся": мужчины, которые считают, что иностранки хотят выйти за них замуж только ради гражданства.

"Мамоне": мужчины, привыкшие к материнской опеке и неспособные жить самостоятельно.

Блогерша также ранее писала о том, как итальянец, посетивший русский магазин, был шокирован количеством растворимого кофе в пакетиках.

Уточнения

Разво́д — официальное прекращение (расторжение) действительного брака между живыми супругами.





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