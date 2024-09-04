Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Владимир Сажин о мерах предотвращения ДТП на перекрёстках
FLiRT может обходить иммунную защиту, предупредил врач Роман Иванов
Подкормки для ускорения созревания перца: что выбрать
Чем полезны полба, гречка и киноа
Простые способы улучшить шумоизоляцию квартиры без ремонта
Генерал Бижев усомнился в раскрытии американцами места базирования ракет "Буревестник"
Поведение собаки: как распознать, что питомец боится вас
Как ухаживать за ногтями после снятия гель-лака: советы экспертов
Политолог Ищенко: в 2023 году у ВСУ не было резервов для курской операции

Туристка побывала в Италии и рассказала, каких мужчин стоит избегать

Туристка предупредила, с какими мужчинами в Италии не стоит встречаться
0:53
Туризм

Российская тревел-блогерша, путешествуя по Италии, поделилась своим опытом общения с итальянцами, предупредив женщин о некоторых типах местных мужчин, от которых лучше держаться подальше, сообщает Lenta.

Туристка предупредила, с какими мужчинами в Италии не стоит встречаться
Фото: www.flickr.com by Дэйв Келлам из Монреаля, Канада, CC BY 2.0

Она выделила четыре типа.

  • "Закоренелый холостяк": мужчины, которые годами встречаются с женщиной, но не хотят жениться или жить вместе.
  • "Омрачённый опытом": итальянцы, не желающие жениться из-за развода своих родителей, даже если у них есть дети от любимой женщины.
  • "Опасающийся": мужчины, которые считают, что иностранки хотят выйти за них замуж только ради гражданства.
  • "Мамоне": мужчины, привыкшие к материнской опеке и неспособные жить самостоятельно.

Блогерша также ранее писала о том, как итальянец, посетивший русский магазин, был шокирован количеством растворимого кофе в пакетиках. 

Уточнения

Разво́д — официальное прекращение (расторжение) действительного брака между живыми супругами.
 

Гражда́нство — правовая связь человека и государства, выражающаяся в совокупности их взаимных прав, обязанностей и ответственности.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Обсудить
Популярное
В ВКС России передали партию фронтовых бомбардировщиков Су-34. Теперь от ФАБов не спасётся никто в ВСУ

Су-34 является одним из самых эффективных истребителей-бомбардировщиков. Он активно используется в ВКС России и принимал участие в различных боевых операциях.

Су-34: могучий ударный самолёт продолжает поступать в армию России
Закуска из болгарского перца по-грузински: ароматная и витаминная заготовка на зиму
Закуска из болгарского перца по-грузински: нежный перчик с ароматным чесночком, зеленью и пряностями
Прилёт в Полтаве. ОТРК "Искандер-М" "зацепил" почти весь состав курсантов на построении
"Ускорит износ мотора": эксперт предупредил о последствиях использования АИ-92 вместо АИ-95
Бойцы армии России закрепились на южном фланге города Угледара Дмитрий Плотников Военный обозреватель: фитиль зажжён, ядерная пушка выстрелит Владимир Онищенко Popular Mechanics: Русские ракеты превращают танки США в хлам Игорь Буккер
Рагу из кабачков и картофеля: лёгкое и сытное одновременно, содержит мало калорий
Зачем покупать, когда самим можно сделать намного лучше и вкуснее: готовим купаты для гриля
Законность проверки аптечки в автомобиле сотрудниками ГАИ: что нужно знать
Законность проверки аптечки в автомобиле сотрудниками ГАИ: что нужно знать
Последние материалы
В США прокомментировали пополнение парка мощных истребителей ВС РФ
Поведение собаки: как распознать, что питомец боится вас
Как ухаживать за ногтями после снятия гель-лака: советы экспертов
Политолог Ищенко: в 2023 году у ВСУ не было резервов для курской операции
Как защитить двигатель от износа: замена маслосъемных колпачков
Японец Иноуэ защитил титул абсолютного чемпиона мира по боксу
Туристка предупредила, с какими мужчинами в Италии не стоит встречаться
Кошачьи ангелы: три самые милые породы
Участницу ОИ-2024 Чептегеи поджёг её жених
Что делать, если за вами едет слишком близко
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.