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Бизнесмена оштрафовали на 2 миллиона рублей из-за нереализованного проекта

Алтайского бизнесмена оштрафовали на 2 миллиона рублей из-за неудачного проекта
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Туризм

Предприниматель из Алтайского края получил государственный грант на строительство модульного отеля, но так и не освоил деньги. 

Алтайского бизнесмена оштрафовали на 2 миллиона рублей из-за неудачного проекта
Фото: freepik.com is licensed under public domain

В итоге ему пришлось вернуть 10 млн рублей, но, поскольку он не смог реализовать проект, ему еще пришлось заплатить штраф в размере 1,97 млн рублей. 

Штраф был назначен в соответствии с соглашением, заключённым между предпринимателем и Министерством природных ресурсов и экологии Республики Алтай. 

По мнению экспертов, это не единственный случай, когда предприниматели, получив государственные субсидии, не могут реализовать проект. 

Причиной этого может быть недостаточная оценка сложности проекта, ажиотаж вокруг определенных видов туристических объектов, например, глэмпингов, а также проблемы с документацией и коммуникациями. 

Уточнения

Глэ́мпинг (англ. Glamping) — разновидность кемпинга, объединяющая в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе.
 

Субси́дия (от лат. subsidium — помощь, поддержка) — выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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