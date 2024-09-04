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Старинный замок: Тапиау будет принимать туристов на новом причале

Старинный замок Тапиау начнёт принимать туристов на новом речном причале
1:19
Туризм

Орденский замок Тапиау в Гвардейске станет принимать путешественников, которые будут прибывать катерами на новый причал. Об этом пишет агентство Интерфакс со ссылкой на консультанта компании "Башни востока" Альберта Адылова.

Старинный замок Тапиау начнёт принимать туристов на новом речном причале
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Он рассказал, что компания уже скоро приступит к организации водного маршрута от Калининграда до замка Тапиау. В то же время в Москве построили 30-местный катер. Судно планируется поставить на маршрут. В сентябре его доставят в регион.

"Наши потенциальные туристы даже не представляют, насколько интересна и живописна водная прогулка по Преголи от Калининграда до Гвардейска. Мы хотим наполнить её не только красотами местной природы, но и историей тех посёлков и объектов, которые расположены на реке. Это будет незабываемое путешествие по воде", — сообщил собеседник агентства.

Напомним, что Тапиау является одним из старейших орденских замков Европы, а также объектом культурного наследия федерального значения. Первые упоминания о нём как крепости датированы 1258 годом. Строения, которые сохранились до наших дней, возвели в 40-50-е годы XIV века. 

Уточнения

Гварде́йск — город в Калининградской области России, административный центр Гвардейского муниципального округа. Население 13 962 человека (2023 год).

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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