Старинный замок: Тапиау будет принимать туристов на новом причале

Старинный замок Тапиау начнёт принимать туристов на новом речном причале

1:19 Your browser does not support the audio element. Туризм

Орденский замок Тапиау в Гвардейске станет принимать путешественников, которые будут прибывать катерами на новый причал. Об этом пишет агентство Интерфакс со ссылкой на консультанта компании "Башни востока" Альберта Адылова.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Он рассказал, что компания уже скоро приступит к организации водного маршрута от Калининграда до замка Тапиау. В то же время в Москве построили 30-местный катер. Судно планируется поставить на маршрут. В сентябре его доставят в регион.

"Наши потенциальные туристы даже не представляют, насколько интересна и живописна водная прогулка по Преголи от Калининграда до Гвардейска. Мы хотим наполнить её не только красотами местной природы, но и историей тех посёлков и объектов, которые расположены на реке. Это будет незабываемое путешествие по воде", — сообщил собеседник агентства.

Напомним, что Тапиау является одним из старейших орденских замков Европы, а также объектом культурного наследия федерального значения. Первые упоминания о нём как крепости датированы 1258 годом. Строения, которые сохранились до наших дней, возвели в 40-50-е годы XIV века.

Уточнения

Гварде́йск — город в Калининградской области России, административный центр Гвардейского муниципального округа. Население 13 962 человека (2023 год).

