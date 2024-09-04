На курорте "Роза Хутор" началось цветение крокусов

В горах Сочи расцвели крокусы

0:45 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Сочи, на "Розе Хутор", зацвели белые и жёлтые крокусы. Об этом пишет агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-службу курорта.

Фото: commons.wikimedia.org by Ghislain118, CC BY-SA 3.0

Крокусы распустились на высоте более 2 тысяч метров над уровнем моря. Цветение этих растений на курорте "Роза Хутор" обычно начинается в конце августа и продолжается в течение нескольких недель. Считается, что крокусы являются предвестниками осени в горах.

Кроме того, в конце лета на курорте распускается краснокнижное растение — безвременник великолепный. Он растёт у реки Мзымта.

Ранее Pravda.Ru писала, что туристы стали чаще ездить в Астраханскую область для посещения лотосовых полей.

Уточнения

"Ро́за Ху́тор" — круглогодичный горнолыжный курорт, расположенный на берегах реки Мзымта и горных склонах к югу от неё в Адлерском районе Сочи.

