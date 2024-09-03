Смерчи над морем: в Сочи ожидаются неблагоприятные погодные условия

Власти Сочи предупредили туристов и местных жителей о неблагоприятных погодных условиях с 4 по 6 сентября. Соответствующая информация опубликована на сайте администрации города.
Уточняется, что над морем в ближайшие дни могут образоваться смерчи.
"По сообщению синоптиков, утром и днём 4 сентября на территории города и ФТ "Сириус" местами ожидается сильный дождь, гроза. Утром, днём и до конца суток 4 сентября, а также в течение суток 5 и 6 сентября на участке Магри - Весёлое имеется опасность формирования смерчей над морем", — сказано в сообщении.
Жителям и гостям города порекомендовали воздержаться от пляжного отдыха, а также не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями.
Ранее Pravda.Ru писала, что в Сочи рассчитывают преодолеть исторический максимум по числу туристов.
Со́чи — город на юге России, расположен на северо-восточном побережье Чёрного моря (Черноморское побережье России) в Краснодарском крае, на расстоянии 1615 км от Москвы. Административный центр муниципального образования город-курорт Сочи.
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