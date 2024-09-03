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Смерчи над морем: в Сочи ожидаются неблагоприятные погодные условия

Власти Сочи рекомендуют воздержаться от пляжного отдыха в ближайшие дни
0:59
Туризм

Власти Сочи предупредили туристов и местных жителей о неблагоприятных погодных условиях с 4 по 6 сентября. Соответствующая информация опубликована на сайте администрации города.

Власти Сочи рекомендуют воздержаться от пляжного отдыха в ближайшие дни
Фото: unsplash.com by freddie marriage, PDM

Уточняется, что над морем в ближайшие дни могут образоваться смерчи.

"По сообщению синоптиков, утром и днём 4 сентября на территории города и ФТ "Сириус" местами ожидается сильный дождь, гроза. Утром, днём и до конца суток 4 сентября, а также в течение суток 5 и 6 сентября на участке Магри - Весёлое имеется опасность формирования смерчей над морем", — сказано в сообщении.

Жителям и гостям города порекомендовали воздержаться от пляжного отдыха, а также не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями.

Ранее Pravda.Ru писала, что в Сочи рассчитывают преодолеть исторический максимум по числу туристов.

Уточнения

Со́чи — город на юге России, расположен на северо-восточном побережье Чёрного моря (Черноморское побережье России) в Краснодарском крае, на расстоянии 1615 км от Москвы. Административный центр муниципального образования город-курорт Сочи.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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