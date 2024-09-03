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Министр иностранных дел Сергей Лавров поделился, почему предпочитает отдыхать в Сибири и на Алтае

Сергей Лавров назвал свои любимые места отдыха в России
0:47
Туризм

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поделился, что предпочитает отдыхать внутри страны, особенно в регионах Сибири и Горного Алтая.

Сергей Лавров назвал свои любимые места отдыха в России
Фото: flickr.com by Государственный департамент США, PDM

Лавров отметил, что на протяжении более 25 лет он и его друзья занимались сплавами по реке Катунь, однако в последние годы эти путешествия стали редкими из-за возрастных проблем со здоровьем у некоторых участников. Он подчеркнул, что важно уделять внимание здоровью, чтобы поддерживать активный образ жизни.

Лавров рассказал об этом во время встречи с преподавателями и студентами МГИМО (У) МИД РФ. Он добавил, что отдых на родине позволяет ему чувствовать себя ближе к природе и получать необходимую энергию для работы.

Уточнения

Серге́й Ви́кторович Лавро́в (род. 21 марта 1950, Москва, СССР) — российский государственный и политический деятель, советский и российский дипломат. Министр иностранных дел Российской Федерации с 9 марта 2004 года.

Куро́рт (нем. Kurort — от Kur — лечение и Ort — место, местность) — освоенная и используемая с целью лечения, медицинской реабилитации, профилактики заболеваний и оздоровления особо охраняемая природная территория, располагающая природными лечебными ресурсами и необходимыми для их эксплуатации зданиями и сооружениями, включая объекты инфраструктуры.

Респу́блика Алта́й (алт. Алтай Республика) — субъект Российской Федерации, республика в её составе.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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