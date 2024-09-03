При задержке рейса авиакомпания обязана предоставить питание, звонки и размещение в отеле

Российским туристам объяснили их права при задержке рейсов

1:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

Специалисты ассоциации "Турпомощь" напомнили, что при задержке рейса более чем на четыре часа авиакомпания обязана обеспечить пассажиров горячим питанием. Если же среди пассажиров есть дети до семи лет, они могут воспользоваться специальной комнатой матери и ребёнка, независимо от продолжительности задержки рейса.

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При задержке рейса на два часа и более пассажиры также имеют право на два телефонных звонка или отправку электронных сообщений, сообщает издание "RT".

Кроме того, авиакомпании обязаны предоставить прохладительные напитки всем пассажирам при задержке рейса, независимо от её продолжительности.

Если рейс задерживается на восемь часов и более в дневное время или на шесть часов и более в ночное время, перевозчик обязан предоставить пассажирам размещение в гостинице. В таких случаях авиакомпания также должна организовать трансфер между аэропортом и гостиницей, а также обеспечить хранение багажа.

Уточнения

Авиаперево́зки (воздушные перевозки) — способ транспортировки грузов и перевозки пассажиров при помощи воздушных судов.



Аэропо́рт (через фр. aéroport, от др.-греч. ἀέρ — «воздух» и лат. portus — «гавань, место посадки, пристань») — комплекс сооружений, предназначенный для приёма, отправки, базирования воздушных судов и обслуживания воздушных перевозок, имеющий для этих целей аэродром, аэровокзал (в крупных аэропортах нередко несколько аэровокзалов), один или несколько грузовых терминалов и другие наземные сооружения и необходимое оборудование.



Авиакомпания или авиационная компания (также авиапредприятие транспортное или авиатранспортное предприятие), — организация, производящая пассажирские и грузовые воздушные перевозки, авиационные работы.

