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Сомнительные расследования и пропавшие улики: что происходит с россиянками в Турции

Загадочные смерти россиянок в Турции: совпадение или нет?
1:25
Туризм

В последние месяцы Турция стала местом трагических происшествий для российских туристов. Три женщины — Наталья Сомова, Надежда Ярыгина и известная мотоблогер Татьяна Озолина (МотоТаня) — погибли при загадочных обстоятельствах во время отдыха в этой стране.

Загадочные смерти россиянок в Турции: совпадение или нет?
Фото: commons.wikimedia.org by Vitalis Eichwald, CC BY-SA 3.0

Наталья Сомова пропала 17 августа во время прогулки по Карийской тропе. Спустя две недели её тело было найдено у подножия скалы, что вызвало сомнения в том, что это был несчастный случай, учитывая её увлечение экстремальными видами спорта.

В январе аналогичная трагедия произошла с Надеждой Ярыгиной, тело которой нашли на горе Чалыш спустя неделю после исчезновения. Причина её смерти до сих пор не установлена.

Татьяна Озолина погибла в ДТП на трассе Милас — Секе. Родственники сомневаются в объективности расследования, так как важная улика — камера, установленная на мотоцикле погибшей — исчезла.

Несмотря на эти трагедии, Турция занимает лишь четвёртое место среди стран, где регистрируются страховые случаи с российскими туристами. Лидерами по числу несчастных случаев стали Таиланд, Вьетнам, Индонезия и Шри-Ланка. Основные причины гибели — утопления и падения с высоты, сообщает сайт aif.ru.

Уточнения

Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %). Население — 85,2 млн чел. (2023), площадь территории — 783 562 км² (занимает 19-е место в мире по численности населения и 36-е по территории). Унитарное государство. Государственный язык — турецкий.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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