Бортпроводник объяснил, как правильно использовать кнопку вызова стюарда во время разных фаз полёта

Опытный бортпроводник объяснил правила использования кнопки вызова в самолёте

1:25 Your browser does not support the audio element. Туризм

Опытный бортпроводник с 15-летним стажем Матэуш Машчиньски поделился с туристическим сайтом Paddle Your Own Kanoo подробностями о правильном использовании кнопки вызова на борту самолёта.

Фото: flickr.com by SuperJet International, CC BY-SA 2.0

Он развеял мифы о том, что эта кнопка должна использоваться только в чрезвычайных ситуациях, и объяснил, когда её действительно стоит нажимать, а когда лучше воздержаться от этого.

Как известно, кнопка вызова стюарда располагается над каждым сиденьем самолёта, рядом с управлением освещением и вентиляцией. При её нажатии активируется свет и звучит тихий сигнал, привлекая внимание экипажа. Однако среди пассажиров существует мнение, что эту кнопку стоит использовать только в экстренных случаях, чтобы не отвлекать бортпроводников. Но, по словам Машчиньски, это заблуждение. Он отмечает, что это негласное правило, и не стоит бояться его нарушить.

Тем не менее, бортпроводник предупредил, что есть моменты, когда лучше воздержаться от нажатия кнопки вызова. Например, во время руления, взлёта и посадки, экипаж сосредоточен на выполнении задач по безопасности и не занимается обслуживанием пассажиров. В эти критические фазы полёта кнопку вызова следует использовать только в случае угрозы жизни.

Уточнения

Самолёт (устар. аэропла́н; от фр. aéroplane, aéro – воздушный, plane – плоский) — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата, создающего тягу и неподвижного относительно других частей аппарата крыла, создающего подъёмную силу.



Стюарде́сса (м. р. стю́а́рд, от англ. steward(ess)), также бортпроводни́к (ж. р. бортпроводни́ца) — член кабинного экипажа, специалист рядового состава на водных и воздушных судах и железнодорожном транспорте, выполняющий работы по обслуживанию пассажиров, но главным образом ответственный за безопасность пассажиров (в случае аварии — помощь пассажирам).

