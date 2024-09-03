В новом КоАП пропишут меры наказания для авиакомпаний за нарушение правил перевозки

В новом проекте Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) Российской Федерации будут предусмотрены меры ответственности для авиакомпаний за нарушение правил перевозки пассажиров, а также за несоблюдение норм по провозу ручной клади и багажа. Эта информация была подтверждена в официальном ответе Министерства транспорта России на запрос сенатора Айрата Гибатдинова, передает РИА Новости.
Сенатор Айрат Гибатдинов обратил внимание на то, что введение авиакомпаниями спорных ограничений на провоз ручной клади часто вызывает общественные дискуссии. В частности, речь идёт о случаях, когда пассажирам запрещают брать на борт определённые виды ручной клади без чёткого обоснования.
По мнению Гибатдинова, основная проблема заключается в том, что в действующем законодательстве Российской Федерации отсутствуют чёткие механизмы для привлечения авиакомпаний к ответственности за такие нарушения.
Ручная кладь — ограниченный по весу груз, который пассажир берёт с собой на борт пассажирского транспортного средства, не сдавая в багажное отделение.
Авиакомпания или авиационная компания (также авиапредприятие транспортное или авиатранспортное предприятие), — организация, производящая пассажирские и грузовые воздушные перевозки, авиационные работы.
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