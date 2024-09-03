В новом КоАП пропишут меры наказания для авиакомпаний за нарушение правил перевозки

Авиакомпании начнут штрафовать за несоблюдение норм ручной клади

1:02 Your browser does not support the audio element. Туризм

В новом проекте Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) Российской Федерации будут предусмотрены меры ответственности для авиакомпаний за нарушение правил перевозки пассажиров, а также за несоблюдение норм по провозу ручной клади и багажа. Эта информация была подтверждена в официальном ответе Министерства транспорта России на запрос сенатора Айрата Гибатдинова, передает РИА Новости.

Фото: commons.wikimedia.org by Molivolo, CC BY-SA 3.0

Сенатор Айрат Гибатдинов обратил внимание на то, что введение авиакомпаниями спорных ограничений на провоз ручной клади часто вызывает общественные дискуссии. В частности, речь идёт о случаях, когда пассажирам запрещают брать на борт определённые виды ручной клади без чёткого обоснования.

По мнению Гибатдинова, основная проблема заключается в том, что в действующем законодательстве Российской Федерации отсутствуют чёткие механизмы для привлечения авиакомпаний к ответственности за такие нарушения.

Уточнения

Ручная кладь — ограниченный по весу груз, который пассажир берёт с собой на борт пассажирского транспортного средства, не сдавая в багажное отделение.



Авиакомпания или авиационная компания (также авиапредприятие транспортное или авиатранспортное предприятие), — организация, производящая пассажирские и грузовые воздушные перевозки, авиационные работы.

