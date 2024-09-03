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Более 50 москвичей остались без багажа после рейса из Шарджи: чемоданы забыли в ОАЭ

Более 50 пассажиров остались без багажа после рейса из Шарджи в Москву
1:02
Туризм

Более пятидесяти жителей Москвы прибыли в аэропорт Домодедово из Шарджи без своих чемоданов. Оказавшись на месте, пассажиры авиакомпании Air Arabia узнали, что их багаж остался в Объединённых Арабских Эмиратах. Возмущённые туристы не получили никаких официальных объяснений от представителей авиакомпании и были вынуждены провести несколько часов в зоне выдачи багажа, где заполняли заявления об утере.

Более 50 пассажиров остались без багажа после рейса из Шарджи в Москву
Фото: commons.wikimedia.org by DME Airport, CC BY-SA 3.0

Многие пассажиры отметили, что их случай не является исключительным. В аэропорту они стали свидетелями прибытия другого рейса, багаж которого задержался на четыре дня. Как передаёт MSK1. RU, эта ситуация вызвала большой резонанс среди путешественников.

Пресс-служба аэропорта Домодедово сообщила, что в связи с инцидентом было принято решение усилить персонал, работающий в подразделении по розыску багажа, чтобы ускорить процесс возвращения вещей пассажирам.

Уточнения

Международный аэропорт Домоде́дово имени М. В. Ломоносова (ИАТА: DME, ИКАО: UUDD) — международный аэропорт федерального значения, один из четырёх основных аэропортов Москвы и Московской области, второй по объёму пассажиропотока в РФ.

Ша́рджа (араб الشارقة‎, аш-Ша́рика Aš Šāriqah) — эмират в ОАЭ с одноимённой столицей. Среди семи эмиратов, входящих в состав страны, занимает третье место как по площади, так и по численности населения.

Бага́ж (фр. bagage) (также поклажа, пожитки, скарб, кладь, особенно дорожная или походная) - вещи, которые берет с собой в дорогу пассажир. Багаж может сдаваться в специальное место (сдаваемый багаж) или браться с собой (ручная кладь).

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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