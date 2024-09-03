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В преддверии зимнего сезона отели Хайнаня начинают активнее предлагать туристам систему "всё включено"

Российские туристы смогут отдыхать на Хайнане по системе "всё включено"
1:24
Туризм

На острове Хайнань в Китае планируют внедрить систему "всё включено" в пятизвёздочных отелях, сообщают представители Ассоциации туроператоров России. Это нововведение связано с ожидаемым увеличением потока туристов в зимний сезон. В настоящее время россияне занимают 40% всех мест в пятизвёздочных гостиницах на острове, что делает данное направление особенно востребованным среди путешественников из России.

Российские туристы смогут отдыхать на Хайнане по системе "всё включено"
Фото: unsplash.com by Lrns, PDM

На сегодняшний день лишь несколько отелей на Хайнане предлагают формат "всё включено", среди них такие гостиницы, как Harman Sanya и Palm Beach Resort & Spa, расположенные в районе Саньи. Однако благодаря новой инициативе, число отелей, предоставляющих этот удобный сервис, планируется увеличить, что сделает отдых ещё более привлекательным для туристов.

Также для удобства российских туристов на Хайнане предлагаются услуги русскоговорящих гидов, а также прямые авиарейсы из Москвы, Владивостока, Хабаровска и Новосибирска, что значительно упрощает путешествие на остров.

Китай, в свою очередь, разрешил безвизовый въезд на Хайнань для туристических групп из Гонконга и Макао, что позволяет туристам находиться на курорте до 144 часов, что является дополнительным бонусом для путешественников.

Уточнения

Хайна́нь (кит. упр. 海南, пиньинь Hǎinán, буквально: «морской юг») — провинция на юге Китая. Включает в себя крупный одноимённый остров и ряд малых островов: Цичжоу, Дачжоудао, Симаочжоу и другие. Согласно переписи 2020 года в провинции проживало 10,081 млн человек.

Кита́й — государство в Восточной Азии. Занимает 4-е место в мире по территории среди государств (9 598 962 км2), уступая России, Канаде и США, а по численности населения — 1 411 750 000 жителей (без Тайваня, Гонконга и Макао) — второе после Индии. Уровень урбанизации равен 65 %.

«Всё включено́» (англ. all inclusive) — комплекс услуг, который предоставляют в отелях. Он подразумевает бесплатное предоставление питания, напитков (часто локальных) и других видов услуг одновременно с проживанием в отеле.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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