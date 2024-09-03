Российские туристы массово жалуются на антисанитарию и отравление в популярном отеле Кемера

Турецкий курорт превратился в ад для туристов из Сибири

1:20 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российские туристы из Сибири столкнулись с неприятными проблемами во время отдыха в отеле Beldibi Beach Hotel, расположенном в Кемере. Основной причиной их недовольства стало плохое качество предоставляемого питания, а также антисанитарные условия в отеле. Информация об этом была опубликована туристами на портале "Новосвят".

Фото: commons.wikimedia.org by Karelj, CC BY-SA 3.0

По словам туристов, меню в ресторане отеля было не только скудным, но и некачественным. Многие отдыхающие, включая туристку по имени Ольга, столкнулись с симптомами пищевого отравления: у них поднялась высокая температура, появилась тошнота и боли в животе.

Издание сообщает, что подобные случаи не единичны — в интернете можно найти множество негативных отзывов других постояльцев. Кроме того, туристы выражали недовольство по поводу мутной воды в бассейне, что только усугубило их разочарование. В результате отдых, который изначально планировался как приятный и расслабляющий, обернулся кошмаром для многих российских туристов.

Кроме того, отмечается, что в последнее время увеличилось количество случаев отравлений и несоответствия условий проживания в турецких отелях, несмотря на высокий заявленный уровень сервиса.