Российские туристы предпочитают Белоруссию из-за доступных санаториев и удобного транспортного сообщения

Эксперт отметила рост популярности Белоруссии среди россиян

1:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российские туристы продолжают выбирать Турцию и Египет для отдыха за границей, несмотря на значительное увеличение стоимости поездок в эти страны. Однако в этом году к традиционным лидерам добавилась Белоруссия, которая привлекает всё больше россиян.

Фото: commons.wikimedia.org by Homoatrox, CC BY-SA 3.0

Эксперт в области туризма Анна Высокинская отмечает, что интерес к Белоруссии среди российских путешественников растёт, несмотря на отсутствие у страны выхода к морю. Высокинская подчеркнула, что Белоруссия успешно удовлетворяет запросы как на экскурсионные туры, так и на санаторный отдых. Местные санатории предлагают комфортное размещение и современное медицинское оборудование по доступным ценам. Например, 12-дневное пребывание в санатории Белоруссии для двоих обойдется в 60 тысяч рублей, что значительно дешевле, чем отдых в Турции или Египте.

Средняя стоимость поездки в Турцию или Египет на 6-13 дней составляет около 300 тысяч рублей на двоих, тогда как экскурсионный тур в Белоруссию на 4 дня стоит примерно 50 тысяч рублей, не считая затрат на проезд.

Высокинская также указала на удобство поездки в Белоруссию: россияне могут добраться туда любым видом транспорта — автомобилем, автобусом, поездом или самолетом. В то же время для путешествий в дальнее зарубежье требуется авиаперелет, который может быть недоступен из-за высокой стоимости билетов, медицинских ограничений или отсутствия удобных рейсов.

Дополнительно эксперт отметила, что российские туристы стали больше беспокоиться о безопасности и возможных ограничениях на поездки. В этом отношении Белоруссия оказывается более привлекательной, что также способствует росту её популярности среди россиян, сообщает "Южный Федеральный".