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Китай вошёл в топ-10 самых популярных направлений у туристов из России

Россияне стали чаще интересоваться турами в КНР
0:56
Туризм

Россияне стали чаще интересоваться путёвками в Китай. КНР в первый раз вошла в топ-10 наиболее популярных направлений среди жителей нашей страны по результатам опроса Службы "БАНКО". Об этом пишет портал "TourDom".

Россияне стали чаще интересоваться турами в КНР
Фото: pixabay.com by windhorsetourchina, PDM

В ходе исследования опросили более 500 турагентств Москвы и области. Китай оказался на 8-м месте среди самых востребованных направлений для отдыха у россиян. Страна набрала 4,4% голосов.

Уточняется, что спросом пользуются как поездки к морю на курортный остров Хайнань, так и экскурсионные путешествия по Китаю. При этом одной из причин популярности КНР является большой выбор вариантов перелёта.

Ранее Pravda.Ru писала, что Китай разрешил россиянам не сдавать биометрию при оформлении виз до конца 2025 года.

Уточнения

Кита́й — государство в Восточной Азии. Занимает 4-е место в мире по территории среди государств (9 598 962 км2), уступая России, Канаде и США.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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