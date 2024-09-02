Пять звёзд обязывают: какие удобства и услуги должны быть в каждом пятизвёздочном отеле

Эксперты Роскачества рассказали, как отличить настоящий пятизвёздочный отель

1:38 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пятизвёздочные отели обязаны соответствовать определённым стандартам, чтобы предоставить гостям уровень комфорта, которого они ожидают.

Фото: commons.wikimedia.org by Alex Corinthia, CC BY-SA 4.0

Среди ключевых требований к оснащению номеров обязательно должны быть такие элементы, как высокоскоростной интернет, кондиционер, телевизор, телефон, сейф, мини-бар и бутилированная вода. Ванные комнаты в таких номерах по нормативам должны занимать не менее 3,8 кв. м и обязательно располагаться в номере. Стандартные удобства включают наличие горячей и холодной воды, туалетной бумаги, мыла, махровых салфеток для рук, пакетов для личных вещей, одноразовых сидений для унитаза и диспенсеров с кремом.

Уборка номеров, а также смена полотенец и постельного белья в отелях такого уровня осуществляется ежедневно. Кроме того, обязательно наличие шведского стола, круглосуточного питания и возможности заказа еды в номер. Среди дополнительных услуг, которые обязаны предлагаться в пятизвёздочных отелях, — химчистка, прачечная, аренда автомобиля, услуги швейцара и бронирование билетов на транспорт и развлекательные мероприятия.

Также существуют требования к внешнему виду отеля: это светящаяся вывеска, фасад с подсветкой, наличие нескольких лифтов и вместительная парковка. Холлы в таких гостиницах должны иметь площадь не менее 160 кв. м, что также является важным критерием для получения высокой оценки, сообщает "СОВА".

Уточнения

Гости́ница оте́ль (от фр. hôtel) — средство размещения, состоящее из определённого количества номеров, имеющее единое руководство, предоставляющее набор услуг (минимум — заправка постелей, уборка номера и санузла).



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