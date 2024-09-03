Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как обеспечить красоту и стойкость: 5 цветов, которым необходима опора
Volkswagen планирует закрыть крупный автозавод и предприятие по производству компонентов в Германии
Госдума разрабатывает меры для упорядочения рынка аренды жилья
Рагу из кабачков и картофеля: может быть и вкусным гарниром, и отличным самостоятельным блюдом
Уход за кожей с натуральными масками: какие ингредиенты подойдут лучше всего?
Узнайте про основные уловки подрядчиков и защитите себя
Россияне стали чаще интересоваться турами в КНР
Как справиться с избыточной жирностью кожи головы?
Не все семена одинаково полезны: почему не стоит брать их с испорченных плодов

Как отели завоёвывают лояльность туристов: эффективные методы

Гостиничный бизнес в эпоху конкуренции: стратегии удержания клиентов
3:08
Туризм

В условиях высокой конкуренции на рынке гостиничных услуг успех отеля напрямую зависит от его способности привлекать и удерживать клиентов. Эффективные маркетинговые стратегии помогают отелям выделяться среди конкурентов и завоевывать лояльность туристов.

Гостиничный бизнес в эпоху конкуренции: стратегии удержания клиентов
Фото: commons.wikimedia.org by Andrey Dumchev, CC BY-SA 3.0

Ориентация на потребности клиентов

Основа успешной работы любого отеля — глубокое понимание потребностей и предпочтений своей целевой аудитории. Отели анализируют запросы клиентов, изучают их демографические характеристики, предпочтения и поведение. На основе этих данных разрабатываются услуги, отвечающие актуальным запросам гостей.

Например, молодые путешественники часто ценят возможность быстро и легко забронировать номер онлайн, наличие бесплатного Wi-Fi, а также доступ к современным развлечениям. В свою очередь, семьи с детьми обращают внимание на наличие детских игровых зон, услуги няни и разнообразное меню в ресторане. Деловые клиенты ожидают наличия оборудованных конференц-залов и бизнес-центров.

Создание особой атмосферы

Успешные отели не только удовлетворяют базовые потребности гостей, но и создают особую атмосферу, формирующую запоминающийся опыт пребывания. Это может быть оригинальный дизайн интерьеров, тематическое оформление, гостеприимный персонал, уникальные развлекательные программы.

Например, одна из сетей отеля оформила свои объекты в стилистике знаменитого художника Сальвадора Дали, что привлекает ценителей современного искусства.

Программы лояльности

Ещё один эффективный инструмент привлечения клиентов — программы лояльности, позволяющие накапливать бонусы и получать специальные предложения. Участвуя в таких программах, гости чувствуют себя особенными и ценными для отеля, что повышает их приверженность бренду.

Например, всемирно известная программа Marriott Bonvoy позволяет участникам собирать баллы за пребывание в отелях сети, которые можно обменивать на бесплатные ночи, повышение статуса, скидки и другие привилегии.

Использование digital-инструментов

Современные отели активно используют digital-технологии для привлечения и обслуживания гостей. Это может быть высокотехнологичный официальный сайт с удобной системой бронирования, мобильные приложения, интерактивные туры по отелю в формате 3D.

Многие отели внедряют технологии "умных номеров", где гости могут управлять освещением, климатом и другими функциями с помощью мобильного приложения. Это не только повышает комфорт пребывания, но и производит впечатление высокотехнологичного сервиса.

Применяя комплексный подход, сочетающий глубокое понимание клиентских потребностей, создание уникальной атмосферы, программы лояльности и использование digital-технологий, отели успешно привлекают и удерживают туристов.

Уточнения

Гости́ница оте́ль (от фр. hôtel) — средство размещения, состоящее из определённого количества номеров, имеющее единое руководство, предоставляющее набор услуг (минимум — заправка постелей, уборка номера и санузла). Гостиницы подразделяются на различные классы в соответствии с предоставляемыми услугами и оборудованием номеров. Историческое название недорогой гостиницы в России — постоялый двор.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Хитрость наших бабушек: как сохранить огурцы свежими на полгода

Секрет сохранения огурцов на долгое время довольно прост. Им много лет пользовались наши предки.

Как сохранить свежесть огурцов на 6 месяцев: проверенный метод
Не держите этих кошек в квартире: три породы оказались под запретом в ряде стран
Эксперты советуют не заводить бенгалов, шотландских вислоухих и саванн
Пирог с вишнёво-творожной начинкой: все ингредиенты для теста и начинки просто смешиваются
Сводка с фронта: в Харькове прилетело по наёмникам США, Польши и ФРГ, за август ВСУ потеряли 68 тысяч боевиков
ВС РФ впервые применили нетипичное оружие "Гром-Е1" в атаке по Харькову Дмитрий Плотников История главной битвы Петра I на суше: "Лишь ты воздвиг, герой Полтавы, огромный памятник себе" Сергей Лебедев В спецоперации на Украине наступает момент истины Виктор Пахомов
Ошибки при установке микроволновой печи: что нельзя делать, чтобы не рисковать безопасностью кухни?
Создайте идеальное тело: необходимы всего три упражнения с гантелями
Маска для волос на основе кофе: как приготовить, использовать и насладиться преимуществами для ваших локонов?
Маска для волос на основе кофе: как приготовить, использовать и насладиться преимуществами для ваших локонов?
Последние материалы
Гостиничный бизнес в эпоху конкуренции: стратегии удержания клиентов
Рагу из кабачков и картофеля: может быть и вкусным гарниром, и отличным самостоятельным блюдом
Уход за кожей с натуральными масками: какие ингредиенты подойдут лучше всего?
Узнайте про основные уловки подрядчиков и защитите себя
Россияне стали чаще интересоваться турами в КНР
Как справиться с избыточной жирностью кожи головы?
Не все семена одинаково полезны: почему не стоит брать их с испорченных плодов
Возвращаем первозданный вид пластиковым деталям авто: проверенный алгоритм
Эксперты рассказали, как сделать квартиру привлекательнее для арендаторов
Аналитик спрогнозировал курс доллара на ближайшую неделю
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.