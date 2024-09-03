Как отели завоёвывают лояльность туристов: эффективные методы

Гостиничный бизнес в эпоху конкуренции: стратегии удержания клиентов

3:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

В условиях высокой конкуренции на рынке гостиничных услуг успех отеля напрямую зависит от его способности привлекать и удерживать клиентов. Эффективные маркетинговые стратегии помогают отелям выделяться среди конкурентов и завоевывать лояльность туристов.

Ориентация на потребности клиентов

Основа успешной работы любого отеля — глубокое понимание потребностей и предпочтений своей целевой аудитории. Отели анализируют запросы клиентов, изучают их демографические характеристики, предпочтения и поведение. На основе этих данных разрабатываются услуги, отвечающие актуальным запросам гостей.

Например, молодые путешественники часто ценят возможность быстро и легко забронировать номер онлайн, наличие бесплатного Wi-Fi, а также доступ к современным развлечениям. В свою очередь, семьи с детьми обращают внимание на наличие детских игровых зон, услуги няни и разнообразное меню в ресторане. Деловые клиенты ожидают наличия оборудованных конференц-залов и бизнес-центров.

Создание особой атмосферы

Успешные отели не только удовлетворяют базовые потребности гостей, но и создают особую атмосферу, формирующую запоминающийся опыт пребывания. Это может быть оригинальный дизайн интерьеров, тематическое оформление, гостеприимный персонал, уникальные развлекательные программы.

Например, одна из сетей отеля оформила свои объекты в стилистике знаменитого художника Сальвадора Дали, что привлекает ценителей современного искусства.

Программы лояльности

Ещё один эффективный инструмент привлечения клиентов — программы лояльности, позволяющие накапливать бонусы и получать специальные предложения. Участвуя в таких программах, гости чувствуют себя особенными и ценными для отеля, что повышает их приверженность бренду.

Например, всемирно известная программа Marriott Bonvoy позволяет участникам собирать баллы за пребывание в отелях сети, которые можно обменивать на бесплатные ночи, повышение статуса, скидки и другие привилегии.

Использование digital-инструментов

Современные отели активно используют digital-технологии для привлечения и обслуживания гостей. Это может быть высокотехнологичный официальный сайт с удобной системой бронирования, мобильные приложения, интерактивные туры по отелю в формате 3D.

Многие отели внедряют технологии "умных номеров", где гости могут управлять освещением, климатом и другими функциями с помощью мобильного приложения. Это не только повышает комфорт пребывания, но и производит впечатление высокотехнологичного сервиса.

Применяя комплексный подход, сочетающий глубокое понимание клиентских потребностей, создание уникальной атмосферы, программы лояльности и использование digital-технологий, отели успешно привлекают и удерживают туристов.

Уточнения

Гости́ница оте́ль (от фр. hôtel) — средство размещения, состоящее из определённого количества номеров, имеющее единое руководство, предоставляющее набор услуг (минимум — заправка постелей, уборка номера и санузла). Гостиницы подразделяются на различные классы в соответствии с предоставляемыми услугами и оборудованием номеров. Историческое название недорогой гостиницы в России — постоялый двор.

