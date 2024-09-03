Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Биатлонист Халили собрался пропустить летний чемпионат России ради тренировок
Как защитить свои права при остановке в неположенной зоне
Московские студенты подарили панде Катюше развивающую игрушку на 1 сентября
Создана первая соцсеть для обмена сновидениями LucidME
В сентябре в Театре на Трубной покажут спектакль "Красавец мужчина"
Более 50 пассажиров остались без багажа после рейса из Шарджи в Москву
Гендиректор Botkin Al Капнинский о вживлении чипа Neuralink: однажды это будет обыденностью
Издевательство или необходимость? Ветеринар рассказала, зачем собакам устанавливают брекеты
Элегантный маникюр: чего стоит избегать дамам за 50

Россияне могут получить до 20 лет тюрьмы из-за ящериц на Шри-Ланке

Российским туристам грозит до 20 лет тюрьмы из-за ящериц
1:04
Туризм

Двое молодых россиян, Савелий (17 лет) и Николай (21 год), были задержаны на Шри-Ланке за ловлю ящериц в национальном парке в провинции Суриканда, сообщает ТАСС.

Российским туристам грозит до 20 лет тюрьмы из-за ящериц
Фото: flickr.com by Brian Gratwicke, CC BY 2.0

Они уже 5 дней находятся под стражей и ждут суда.

Родители узнали об аресте только спустя полтора дня после задержания, так как полиция не выходила на связь. 

По словам правозащитников, при задержании были нарушены права молодых людей, так как их допрашивали без опекуна, переводчика и адвоката, а 17-летнего Савелия поместили во взрослый изолятор. 

Есть подозрение, что арест мог быть устроен для вымогательства денег у родителей. 

Шри-Ланка имеет очень строгие природоохранные законы, и россиянам может грозить до 20 лет тюрьмы, если их вина будет доказана. 

Однако дело может ограничиться крупным штрафом, как это было с тремя российскими учёными-экологами, которые были задержаны в 2020 году за сбор флоры и фауны.

Уточнения

Адвока́т (лат. advocatus — от advoco — приглашаю) — лицо, профессией которого является оказание квалифицированной юридической помощи физическим лицам (гражданам, лицам без гражданства) и юридическим лицам (организациям), в том числе защита их прав и представление интересов в суде, обладающее полученным в установленном порядке статусом адвоката, предоставляющим его обладателю специальные права, а также налагающим обязанности перед доверителями и адвокатским сообществом, нарушение которых влечет дисциплинарную ответственность вплоть до прекращения полученного статуса адвоката.
 

Сле́дственный изоля́тор (СИЗО) — пенитенциарное учреждение (место содержания под стражей), обеспечивающее изоляцию подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и осуждённых.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Хитрость наших бабушек: как сохранить огурцы свежими на полгода

Секрет сохранения огурцов на долгое время довольно прост. Им много лет пользовались наши предки.

Как сохранить свежесть огурцов на 6 месяцев: проверенный метод
Не держите этих кошек в квартире: три породы оказались под запретом в ряде стран
Эксперты советуют не заводить бенгалов, шотландских вислоухих и саванн
Ошибки при установке микроволновой печи: что нельзя делать, чтобы не рисковать безопасностью кухни?
NetEase: новости о происходящем на Севморпути нервируют Запад
Су-34: могучий ударный самолёт продолжает поступать в армию России Дмитрий Плотников Путин не арестован: Монголия сделала МУС и его ордеры ничтожными Олег Володин Вьетнам: бизнес с коммунистическим лицом Дарья Асламова
Уход за гортензиями в сентябре: основные правила
7 минут и готово: делаем быструю и вкусную пиццу
Как три простых удобрения удвоят урожай клубники в следующем году
Как три простых удобрения удвоят урожай клубники в следующем году
Последние материалы
Элегантный маникюр: чего стоит избегать дамам за 50
На "Розе Хутор" зацвели крокусы
Исследование показало, что дронты были активными и быстрыми
Как обойти навязывание услуг при покупке автомобиля
Интеллектуальная дуэль: кто умнее — мяукающие или лающие
Почему Hyundai защищает свои наименования после ухода из России
Как увеличить пространство в маленькой квартире: полезные дизайнерские приёмы
Путин не арестован: Монголия сделала МУС и его ордеры ничтожными
В США раскрыли "ключ" к победе над Китаем
Российским туристам грозит до 20 лет тюрьмы из-за ящериц
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.