Россияне могут получить до 20 лет тюрьмы из-за ящериц на Шри-Ланке

Российским туристам грозит до 20 лет тюрьмы из-за ящериц

1:04 Your browser does not support the audio element. Туризм

Двое молодых россиян, Савелий (17 лет) и Николай (21 год), были задержаны на Шри-Ланке за ловлю ящериц в национальном парке в провинции Суриканда, сообщает ТАСС.

Фото: flickr.com by Brian Gratwicke, CC BY 2.0

Они уже 5 дней находятся под стражей и ждут суда.

Родители узнали об аресте только спустя полтора дня после задержания, так как полиция не выходила на связь.

По словам правозащитников, при задержании были нарушены права молодых людей, так как их допрашивали без опекуна, переводчика и адвоката, а 17-летнего Савелия поместили во взрослый изолятор.

Есть подозрение, что арест мог быть устроен для вымогательства денег у родителей.

Шри-Ланка имеет очень строгие природоохранные законы, и россиянам может грозить до 20 лет тюрьмы, если их вина будет доказана.

Однако дело может ограничиться крупным штрафом, как это было с тремя российскими учёными-экологами, которые были задержаны в 2020 году за сбор флоры и фауны.

Уточнения

Адвока́т (лат. advocatus — от advoco — приглашаю) — лицо, профессией которого является оказание квалифицированной юридической помощи физическим лицам (гражданам, лицам без гражданства) и юридическим лицам (организациям), в том числе защита их прав и представление интересов в суде, обладающее полученным в установленном порядке статусом адвоката, предоставляющим его обладателю специальные права, а также налагающим обязанности перед доверителями и адвокатским сообществом, нарушение которых влечет дисциплинарную ответственность вплоть до прекращения полученного статуса адвоката.





Сле́дственный изоля́тор (СИЗО) — пенитенциарное учреждение (место содержания под стражей), обеспечивающее изоляцию подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и осуждённых.

