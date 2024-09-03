В Рязани можно пройти квест по поиску "Грибов с глазами"

В Рязани появилась 13-я скульптура "Грибы с глазами". Ей дали название "Изобилие". Об этом пишет агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Миниатюрную скульптуру установили на территории Рязанской ВДНХ. На ней изображены пирамида изобилия и гуси. В качестве авторов скульптуры выступили Василий и Полина Горбуновы. Они также являются создателями других "Грибов с глазами".
Уточняется, что в Рязани действует туристический квест, который предлагает местным жителям и гостям города найти все "Грибы с глазами" — "Коробейник", "Влюблённые", "Профессор и студенты", "Мудрец", "Путешественник", "Капелла", "Дозорный" и другие.
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Ряза́нь — один из древнейших городов России, административный центр Рязанской области, расположен на западе страны, в центре Восточно-Европейской равнины на берегу рек Трубежа, Лыбеди и Оки. Согласно найденным записям, основан в 1095 году.
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