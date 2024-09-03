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Стюардесса перечислила самые странные и "жуткие" вопросы от пассажиров

Стюардесса рассказала про самые "жуткие" просьбы её пассажиров
0:48
Туризм

Стюардесса Ryanair поделилась в TikTok самыми странными и неприятными вопросами, которые ей задавали пассажиры, сообщает Туристер.

Стюардесса рассказала про самые "жуткие" просьбы её пассажиров
Фото: commons.wikimedia.org by Firedrop, CC BY-SA 3.0

Например, один мужчина спросил, не продает ли она свои старые колготки, а другой, во время турбулентности, спросил, не хочет ли она занять его место.

Также её спросили, есть ли у нее аккаунт на платформе OnlyFans.

Еще одним раздражающим фактором для стюардессы является просьба пассажиров о более холодном напитке, поскольку на борту нет холодильника.

Это не первый случай, когда стюардессы делятся своими историями о странных и неприятных пассажирах.

Ранее стюардесса Virgin Atlantic заявила, что инфлюэнсеры — самые проблемные пассажиры.

Уточнения

Турбуле́нтность устар. турбуле́нция (от лат. turbulentus — бурный, беспорядочный), турбуле́нтное тече́ние — явление, когда при увеличении скорости течения жидкости (или газа) образуются нелинейные фрактальные волны.

Инфлюэ́нсер также инфлюенсер — человек, мнение которого является важным для большого числа людей, "лидер мнений"; лицо, которое может влиять на мнение многих; обычно это знаменитость, эксперт в своей области, в социальных сетях — пользователь (блогер), имеющий обширную и лояльную аудиторию.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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