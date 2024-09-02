Туристам потребовалась помощь спасателей во время путешествия по "Орлиным скалам"

Спасатели эвакуировали девушку и молодого человека с "Орлиных скал", которые расположены в Сочи. Об этом пишет агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ЮРПСО МЧС России.
Для преодоления одного из скальных участков туристам нужна была верёвка. Однако путешественники её с собой не взяли, как и фонари для возвращения назад. В результате им понадобилась помощь сотрудников МЧС. Специалисты эвакуировали туристов благодаря мотолебёдке.
Ранее Pravda.Ru писала, что путешественнице потребовалась помощь спасателей после прыжка с 7-метровой высоты.
Со́чи — город на юге России, расположен на северо-восточном побережье Чёрного моря (Черноморское побережье России) в Краснодарском крае, на расстоянии 1615 км от Москвы. Административный центр муниципального образования город-курорт Сочи.
Орли́ные или Бе́лые ска́лы — рекреационный объект, расположенный на территории Мацестинского лесничества Сочинского национального парка в Хостинском районе города Сочи Краснодарского края в России.
Ежегодная обрезка крыжовника — это залог обильного урожая крупных и сочных ягод. Дело в том, что крыжовник имеет удивительную способность быстро разрастаться. Если не контролировать этот процесс, куст будет загущаться, что приведёт к уменьшению размера ягод и повышению риска заболеваний.