Туристам потребовалась помощь спасателей во время путешествия по "Орлиным скалам"

Спасатели эвакуировали туристов, которые застряли на "Орлиных скалах"

0:39 Your browser does not support the audio element. Туризм

Спасатели эвакуировали девушку и молодого человека с "Орлиных скал", которые расположены в Сочи. Об этом пишет агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ЮРПСО МЧС России.

Фото: commons.wikimedia.org by Топольсков Игорь, PDM

Для преодоления одного из скальных участков туристам нужна была верёвка. Однако путешественники её с собой не взяли, как и фонари для возвращения назад. В результате им понадобилась помощь сотрудников МЧС. Специалисты эвакуировали туристов благодаря мотолебёдке.

Ранее Pravda.Ru писала, что путешественнице потребовалась помощь спасателей после прыжка с 7-метровой высоты.

Уточнения

Со́чи — город на юге России, расположен на северо-восточном побережье Чёрного моря (Черноморское побережье России) в Краснодарском крае, на расстоянии 1615 км от Москвы. Административный центр муниципального образования город-курорт Сочи.



Орли́ные или Бе́лые ска́лы — рекреационный объект, расположенный на территории Мацестинского лесничества Сочинского национального парка в Хостинском районе города Сочи Краснодарского края в России.

