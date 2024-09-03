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Изменения в продаже билетов Turkish Airlines: влияние на российских путешественников

Turkish Airlines прекращает работу с Sabre: как это затронет россиян в сентябре
1:23
Туризм

Turkish Airlines изменяет подход к продажи авиабилетов, что затронет россиян этой осенью. В сентябре ожидаются изменения в работе одной из наиболее популярных среди российских путешественников иностранной компании. Как сообщается в турецкой прессе, с 1 сентября доступ к тарифам Turkish Airlines через систему Sabre будет прекращен, что заставит туроператоров искать альтернативные способы бронирования.

Turkish Airlines прекращает работу с Sabre: как это затронет россиян в сентябре
Фото: www.flickr.com by Anna Zvereva, CC BY-SA 2.0

Sabre, как напомнили эксперты, представляет собой глобальную систему дистрибуции (GDS), играющую роль посредника между авиаперевозчиками и туристическими агентами. Подключаясь к этому технологическому ресурсу, продавцы могут получать оптовые цены на авиабилеты для своих клиентов.

Причины конфликта между Sabre и Turkish Airlines заключаются в том, что каждая сторона обвиняет другую в отсутствии взаимопонимания. Sabre сообщила о неудаче в достижении выгодных условий, а Turkish Airlines ответила, что их конструктивные предложения не получили поддержки.

Тем временем Turkish Airlines готовится к запуску TKConnect — новой платформы для прямого бронирования, предлагая агенствам специальные условия и отсутствие сборов, которые обычно применяются к продажам через GDS.

Уточнения

Turkish Airlines (тур. переводится как Турецкие авиалинии) — флагманский перевозчик Турции, базирующийся в Стамбуле. Совершает регулярные рейсы в 220 иностранных и 42 внутренних аэропорта в Европе, Азии, Африке и Америке. Turkish Airlines совершают рейсы в 120 стран мира, больше, чем любая другая авиакомпания. Главным хабом авиакомпании является Новый аэропорт Стамбула, Стамбул (IST), второстепенными хабами являются Международный аэропорт Эсенбога, Анкара (ESB) и Измир (ADB).

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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