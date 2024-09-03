Туркменский кратер «Врата ада»: история, значение и будущее

«Врата ада» в Туркменистане: История огненного кратера в Каракумах и его будущее

1:20 Your browser does not support the audio element. Туризм

В сердце туркменской пустыни Каракумы находится загадочный огненный кратер, известный как "Врата ада", который на протяжении нескольких десятилетий привлекает внимание путешественников со всего мира. Его история началась в 1971 году, когда советские геологи случайно пробурили газовую скважину, что привело к обрушению земли и образованию кратера диаметром 70 метров и глубиной 30 метров. В результате начала выделяться метановая газ, угрожавшая экологии и жителям, и ученые решили поджечь его, ожидая, что огонь погаснет через несколько дней. Однако пламя продолжает гореть до сих пор, создавая уникальное природное зрелище.

Фото: commons.wikimedia.org by Stefan Krasowski, CC BY 2.0

Несмотря на отсутствие инфраструктуры в начале 2000-х, сейчас вокруг кратера функционируют три лагеря, предлагающие туристам удобства для ночевки. Однако с ростом популярности правительство Туркменистана ставит под сомнение будущее кратера, обсуждая возможность его закрытия из-за экологических опасений. В то же время кратер остается важным источником доходов и привлекательным местом для путешественников, которые надеются увидеть это удивительное природное явление как можно дольше.

Уточнения

Караку́мы или Кара-Кумы, Караку́м (туркм. Garagum [ɡɑɾɑˈɡʊm]; узб. Qoraqum/Қорақум, буквальный перевод — Чёрные пески) — песчаная пустыня на юге Средней Азии, покрывающая бо́льшую часть Туркменистана, а также близлежащие приграничные районы Узбекистана. Площадь — 350 000 км². В составе пустыни различают Заунгузские Каракумы (плато), Центральные Каракумы (Низменные Каракумы), отделённые от Заунгузских впадиной Унгуз, и Юго-Восточные Каракумы.



