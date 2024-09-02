Летний сезон в Сочи: туристы съели сотни тонн шашлыка и мидий, а кафе были загружены на 97%

Туристы в Сочи съели 673 тонны шашлыка и 790 тысяч хачапури за лето

1:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Сочи этим летом туристы активно наслаждались местной кухней, съев за сезон 673 тонны шашлыка и 790 тысяч хачапури. Эти традиционные блюда кавказской кухни оказались самыми востребованными среди отдыхающих на курорте, сообщает "Ъ-Кубань" со ссылкой на данные мэрии Сочи.

Фото: pixabay.com by Dolgion Kh, PDM

Помимо этого, путешественники проявили повышенный интерес к морепродуктам. В течение трёх летних месяцев в Сочи было съедено 397 тонн мидий, выращенных на местных фермах. Эти морепродукты стали важной частью рациона туристов, добавив разнообразие к традиционным кавказским блюдам.

Рестораны и кафе на гостевых маршрутах работали с максимальной загрузкой, в среднем на 97%, что говорит о высоком спросе на гастрономические предложения курорта. Также отмечается значительное увеличение активности в розничных торговых сетях: за лето было проведено более 157 миллионов чеков, а количество посещений магазинов выросло на 24%.

Уточнения

Со́чи — город на юге России, расположен на северо-восточном побережье Чёрного моря (Черноморское побережье России) в Краснодарском крае, на расстоянии 1615 км от Москвы. Административный центр муниципального образования город-курорт Сочи.



Шашлы́к (крымскотат. шишлик, от шиш — вертел) — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя; при этом возможно применение маринада, от простейших специй (соль, чёрный перец, уксус) до сложных многокомпонентных составов, требующих особого приготовления.



Хачапу́ри (груз. ხაჭაპური МФА: ) — блюдо грузинской кухни, национальное мучное изделие, булка с начинкой из сыра. В 2019 году хачапури был присвоен статус нематериального памятника культурного наследия Грузии.

