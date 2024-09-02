Инструктор по сапсёрфингу объяснил, какие правила нужно соблюдать для безопасного катания

Эксперт раскрыл скрытые риски сапсёрфинга

1:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сапсёрфинг становится всё более популярным в России, но он связан с определёнными рисками, особенно для неопытных любителей.

Фото: unsplash.com by Holly Mandarich, CC0

По данным МЧС, за летние месяцы 2024 года на водоёмах произошло более двух тысяч происшествий, в которых утонули более тысячи человек, включая 275 детей.

Сертифицированный инструктор по сапсёрфингу Павел Силин подчеркнул, что несмотря на видимую простоту, сапборд требует определённых навыков и знаний.

Безопасность на воде зависит от множества факторов: правильный выбор доски, её качество, погодные условия и обязательное наличие спасательных средств. Новичкам рекомендуется начинать обучение под руководством опытных инструкторов, чтобы избежать критических ошибок.

Особое внимание следует уделять экипировке и соблюдению всех правил безопасности, включая мониторинг погодных условий и использование средств связи в случае экстренной ситуации.

Эксперт также отметил, что сапсёрфинг должен быть более тщательно регулируемым в законодательстве, чтобы обеспечить максимальную безопасность его участников, сообщает портал "Парламентская газета".

Уточнения

Сапсёрфинг (он же сапбординг, от англ. SUP - standup paddle — стоя на доске с веслом; от гавайск. hoe he’e nalu — гребля по волнам) — водный вид спорта, разновидность сёрфинга, в котором сёрфер, стоя на доске, катается на волнах и при этом гребёт веслом, а не руками, как в классическом серфинге.

