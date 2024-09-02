Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Холодные воды Арктики могут содержать новые антибиотики против резистентных бактерий
Мирча Джоанэ: в НАТО всегда советуются, прежде чем ввязываться в то, что может иметь последствия
Мимические морщины: какие процедуры помогут справиться
Греция в четыре раза увеличила закупки российского газа
Как избежать перегрева и быстрого выхода из строя автомобильных ламп
Тренер объяснила, зачем прорабатывать грушевидную мышцу
Глава "Циан.Аналитики" исключил падение цен на жильё, несмотря на обвал спроса
Как добиться сияющей кожи: секреты вечернего ухода
Родители используют четверговую соль, чтобы оградить от бед и сглаза своего ребёнка

Инструктор по сапсёрфингу объяснил, какие правила нужно соблюдать для безопасного катания

Эксперт раскрыл скрытые риски сапсёрфинга
1:17
Туризм

Сапсёрфинг становится всё более популярным в России, но он связан с определёнными рисками, особенно для неопытных любителей.

Эксперт раскрыл скрытые риски сапсёрфинга
Фото: unsplash.com by Holly Mandarich, CC0

По данным МЧС, за летние месяцы 2024 года на водоёмах произошло более двух тысяч происшествий, в которых утонули более тысячи человек, включая 275 детей.

Сертифицированный инструктор по сапсёрфингу Павел Силин подчеркнул, что несмотря на видимую простоту, сапборд требует определённых навыков и знаний.

Безопасность на воде зависит от множества факторов: правильный выбор доски, её качество, погодные условия и обязательное наличие спасательных средств. Новичкам рекомендуется начинать обучение под руководством опытных инструкторов, чтобы избежать критических ошибок.

Особое внимание следует уделять экипировке и соблюдению всех правил безопасности, включая мониторинг погодных условий и использование средств связи в случае экстренной ситуации.

Эксперт также отметил, что сапсёрфинг должен быть более тщательно регулируемым в законодательстве, чтобы обеспечить максимальную безопасность его участников, сообщает портал "Парламентская газета".

Уточнения

Сапсёрфинг (он же сапбординг, от англ. SUP - standup paddle — стоя на доске с веслом; от гавайск. hoe he’e nalu — гребля по волнам) — водный вид спорта, разновидность сёрфинга, в котором сёрфер, стоя на доске, катается на волнах и при этом гребёт веслом, а не руками, как в классическом серфинге.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Правильная обрезка крыжовника: залог крупной ягоды и здорового роста куста

Ежегодная обрезка крыжовника — это залог обильного урожая крупных и сочных ягод. Дело в том, что крыжовник имеет удивительную способность быстро разрастаться. Если не контролировать этот процесс, куст будет загущаться, что приведёт к уменьшению размера ягод и повышению риска заболеваний.

Ежегодная обрезка крыжовника — гарантия богатого урожая крупных и сочных ягод
Банк БРИКС помогает развивающимся странам стать независимыми от Запада
Благодаря банку БРИКС развивающиеся страны могут стать более независимыми от Запада
Самые злые породы собак: топ-3
ГАИ раскрыли секрет: как не получить штраф за остановку в запрещенной зоне
ВС РФ впервые применили нетипичное оружие "Гром-Е1" в атаке по Харькову Дмитрий Плотников История главной битвы Петра I на суше: "Лишь ты воздвиг, герой Полтавы, огромный памятник себе" Сергей Лебедев В спецоперации на Украине наступает момент истины Виктор Пахомов
Индийский мотогонщик Тупили попал в книгу рекордов Гиннеса со своим мотоциклом
Способ расчёта возраста домашних животных: сколько лет нашим питомцам на самом деле?
В Крыму турист нашёл на пляже часы Patek Philippe за 11 млн рублей: как они туда попали
В Крыму турист нашёл на пляже часы Patek Philippe за 11 млн рублей: как они туда попали
Последние материалы
Как избежать перегрева и быстрого выхода из строя автомобильных ламп
Тренер объяснила, зачем прорабатывать грушевидную мышцу
Глава "Циан.Аналитики" исключил падение цен на жильё, несмотря на обвал спроса
ВС РФ впервые применили нетипичное оружие "Гром-Е1" в атаке по Харькову
Как добиться сияющей кожи: секреты вечернего ухода
Родители используют четверговую соль, чтобы оградить от бед и сглаза своего ребёнка
Трихолог Андреанова: неправильное питание и стресс могут вызвать выпадение волос
Лавров: Киев сорвал восстановление зерновой сделки
Спасатели эвакуировали туристов, которые застряли на "Орлиных скалах"
Польза имбиря в блюдах: как и почему его добавлять
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.