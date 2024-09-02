Путин указал на стремительное развитие внутреннего туризма и подчеркнул красоту природы Тувы

Путин заявил о стремительном росте внутреннего туризма в России

0:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

Президент России Владимир Путин заявил, что внутренний туризм в стране развивается "сумасшедшими темпами". Такое мнение он высказал во время открытого урока "Разговор о важном", который прошёл в школе №20 имени Героев Отечества в Кызыле. Его слова цитирует ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org by Zamunu45, CC BY-SA 4.0

По мнению президента, эта тенденция также наблюдается в республике Тува, которая, по его словам, является уникальным местом благодаря своим природным красотам и самобытной культуре.

"Я здесь много раз бывал, вы наверняка знаете об этом. И самобытная культура тувинцев, и ландшафты, и горы, и реки — знаете, в мире не много таких уголков, как Тува", — отметил он.

Уточнения

Влади́мир Влади́мирович Пу́тин (род. 7 октября 1952, Ленинград, СССР) — российский государственный и политический деятель. Действующий президент Российской Федерации, председатель Государственного Совета Российской Федерации и Совета Безопасности Российской Федерации; Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации с 7 мая 2012 года.



Тыва́ или Тува́, официально — Респу́блика Тыва́ или Респу́блика Тува́ (тув. Тыва Республика; Тыва), — субъект Российской Федерации, республика в её составе. Входит в Сибирский федеральный округ. Является частью Восточно-Сибирского экономического района. Столица — город Кызыл.

