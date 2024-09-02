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Турция рассчитывает принять 60 миллионов туристов и заработать 60 миллиардов долларов до конца 2024 года

Турция озвучила свои ожидания по числу туристов к концу года
1:04
Туризм

К началу августа Турция уже привлекла 35 миллионов туристов, каждый из которых в среднем приносит экономике страны около 1000 долларов.

Турция озвучила свои ожидания по числу туристов к концу года
Фото: web.archive.org by wull_how, CC BY 3.0

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что до конца 2024 года власти надеются принять не менее 60 миллионов туристов, что, по прогнозам, принесет экономике страны 60 миллиардов долларов. Эти ожидания основаны на текущих данных: к концу июля турпоток уже достиг отметки в 35 миллионов человек.

Стоит отметить, что в 2023 году 56 миллионов туристов внесли в экономику Турции более 56 миллиардов долларов. Важным фактором является то, что наибольшую долю туристов составляют россияне. В прошлом году в Турцию приехало 6,3 миллиона россиян, а в этом году, несмотря на все трудности, ожидается прибытие около 7 миллионов граждан России.

Уточнения

Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %). Население — 85,2 млн чел. (2023), площадь территории — 783 562 км² (занимает 19-е место в мире по численности населения и 36-е по территории). Унитарное государство. Государственный язык — турецкий.

Редже́п Тайи́п Эрдога́н (тур. Recep Tayyip Erdoğan [reˈdʒep taːˈjip ˈerdoː.an]; род. 26 февраля 1954, Касымпаша, Стамбул или Бейоглу, Стамбул, Стамбул, Турция) — турецкий государственный и политический деятель, действующий 12-й президент Турции с 28 августа 2014 года.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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