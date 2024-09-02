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Российских подростков задержали на Шри-Ланке за ловлю ящериц: родители узнали об аресте через сутки

Двух россиян задержали на Шри-Ланке за ловлю ящериц
1:30
Туризм

Два российских туриста были задержаны в Шри-Ланке за ловлю ящериц, что привлекло внимание как российских, так и международных СМИ. По данным, предоставленным вице-президентом Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом (ЕКЦС) Иваном Мельниковым, подростки в возрасте 17 и 21 года были арестованы 29 августа возле своего отеля.

Двух россиян задержали на Шри-Ланке за ловлю ящериц
Фото: flickr.com by Brian Gratwicke, CC BY 2.0

Молодые люди, отдыхающие с семьями, находились за решёткой уже несколько дней, прежде чем их родители узнали о произошедшем.

Полиция Шри-Ланки обвиняет россиян в нарушении природоохранного законодательства, однако точное количество пойманных ими ящериц не уточняется. Более того, допрос подростков проводился без присутствия родителей, адвоката и переводчика, что вызывает беспокойство у представителей российской стороны, сообщает ТАСС.

Мельников выразил предположение, что задержание могло быть связано с попыткой вымогательства, поскольку один из офицеров полиции предложил родителям встретиться для возможного "урегулирования" вопроса.

Судебное заседание, на котором будет рассматриваться дело двух россиян, назначено на 2 сентября. Вопрос остаётся открытым: смогут ли молодые люди избежать сурового наказания и как сложится их дальнейшая судьба в условиях правовой системы Шри-Ланки.

Уточнения

Шри-Ла́нка́ — островное государство в Южной Азии, на одноимённом острове у юго-восточного побережья Индостана. Имеет морскую границу с Индией.

Я́щерицы (лат. Lacertilia, ранее Sauria) — парафилетическая группа пресмыкающихся отряда чешуйчатых, традиционно рассматриваемая в ранге подотряда. Включает всех чешуйчатых, кроме змей и двуходок (обе группы — потомки ящериц).

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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