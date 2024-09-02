Туристическое управление Таиланда планирует увеличить доход до 53 миллиардов долларов в 2024 году

Таиланд раскрыл свои доходы от туристической отрасли

2:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

Таиланд планирует принять 36 миллионов иностранных туристов до конца года, что принесёт стране доход в 1,8 триллиона батов (примерно 53 миллиарда долларов). Об этом сообщает издание Bangkok Post.

Фото: freepik.com by tawatchai07, PDM

Ожидаемый туристический поток должен увеличиться благодаря введению безвизового режима на 60 дней для граждан 93 стран, включая Россию, а также восстановлению объема авиаперевозок, который сейчас составляет 82% от уровня 2019 года.

Ранее Туристическое управление Таиланда прогнозировало прибытие 40 миллионов туристов в 2024 году и доход в размере 2,3 триллиона батов (около 68 миллиардов долларов). Однако эти планы были пересмотрены после того, как в 2023 году Таиланд посетили более 28 миллионов человек, что принесло доход в 1,2 триллиона батов (около 35 миллиардов долларов). Из этой суммы 93,3 миллиарда батов (2,7 миллиарда долларов) составили расходы российских туристов.

С начала 2024 года Таиланд уже посетили свыше 23 миллионов туристов, из них 1,1 миллиона — россияне. Россия занимает пятое место среди всех стран по числу прибывающих в Таиланд туристов и является крупнейшим европейским рынком для страны.

Китай лидирует с 4,7 миллионами туристов, за ним следуют Малайзия (3,2 миллиона), Индия (1,3 миллиона) и Южная Корея (1,2 миллиона). Таиландские власти ожидают, что по итогам года поток туристов из России достигнет 1,9 миллиона, превысив рекорд 2013 года, когда королевство посетили 1,7 миллиона россиян.

Пхукет является наиболее популярным направлением среди российских туристов: с начала года его посетило более полумиллиона россиян.

Уточнения

Таила́нд (тайск. ประเทศไทย), официальное название — Короле́вство Таила́нд (тайск. ราชอาณาจักรไทย [râːtɕʰa ʔaːnaːtɕɑ̀k tʰɑj]), — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка. До 1939 года и в 1945—1949 годах страна была известна как Сиа́м.



Пхуке́т — одна из южных провинций (чангва́т) Королевства Таиланд. С ним (по часовой стрелке, начиная с севера) соседствуют провинции Пхангнга и Краби́. Поскольку Пхукет — это ещё и одноимённый остров, он имеет с ним сухопутную границу.



Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour; англ. turn) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.

