Российский санаторий удивил голландца: отдых с пользой для здоровья и множество процедур

Российский санаторий приятно удивил голландского блогера

1:20 Your browser does not support the audio element. Туризм

Голландский тревел-блогер посетил санаторий в России и поделился своими впечатлениями в блоге "Голландец в России" на платформе "Дзен". В своей публикации он рассказал, что открыл для себя новый формат отдыха, отметив, что подобные места могли бы стать популярными и в его родной стране. По его словам, санаторий напомнил ему спа-центр, но с некоторыми отличиями: вместо огурцов на глазах — разнообразные процедуры и полноценное трехразовое питание.

Фото: freepik.com by mrsiraphol, PDM

Блогер выбрал для своей семьи оздоровительный центр в Воронеже, заплатив за четверых 133 тысячи рублей. Он отметил, что пребывание в санатории помогло ему и его близким ощутимо отдохнуть, подчеркнув, что такая концепция отдыха могла бы прижиться и в Голландии.

Во время своего пребывания в санатории путешественник прошёл через множество процедур, которые оставили у него положительные впечатления. Среди них были циркулярный душ, кислородная камера, водородная ингаляция, спелеокамера, амплипульстерапия, душ Шарко и вертебральный тренажёр. Он отметил, что после этих процедур он чувствовал себя гораздо лучше и был готов вернуться к обычной жизни с новыми силами.

Уточнения

Санато́рий (из нем. Sanatorium, либо из фр. sanatorium, от лат. sanatorium, sanatorius — «место лечения», «способный лечить», производного от sanare — «лечить») — лечебно-профилактическое учреждение, в котором для лечения и профилактики заболеваний используют главным образом природные факторы (климат, минеральные воды, лечебные грязи, морские купания и т. п.) в сочетании с лечебной физкультурой, физиотерапией и рациональным питанием (диетой) при соблюдении определённого режима лечения и отдыха.

