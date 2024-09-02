Стало известно, насколько подорожала аренда жилья на морских курортах РФ

На морских курортах РФ подорожала стоимость аренды жилья

0:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

За лето аренда жилья на морских курортах России подорожала на 13%. Средняя стоимость объектов размещения теперь составляет 4,8 тысячи рублей в сутки. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на специалистов сервиса "Суточно.ру".

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, CC0

Наиболее высокая стоимость посуточного жилья отмечается в Зеленоградске (около 6,9 тысячи рублей). При этом большие ставки зафиксированы в Геленджике (5,8 тысячи рублей), Светлогорске (5,6 тысяч рублей) и Сочи (5,6 тысяч рублей). В то же время среди городов с более дешёвыми объектами размещения выделяются Ейск (3,1 тысячи рублей), Витязево (3,8 тысячи рублей), а также Новороссийск (3,9 тысячи рублей).

Ранее Pravda.Ru писала, что российские туристы стали чаще останавливаться в глэмпингах.

Уточнения

Зеленогра́дск (до 1946 года — Кранц) — город-курорт в Калининградской области Российской Федерации, административный центр Зеленоградского района (муниципального округа).



Ейск — город на южном берегу Таганрогского залива, расположенный на юго-западе России. Административный центр Ейского района и Ейского городского поселения Краснодарского края. Со дня основания является морским портом.

