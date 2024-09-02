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Турция рассчитывает получить 60 миллиардов долларов благодаря туризму к концу года

Турция рассчитывает принять 60 миллионов туристов к концу года
1:06
Туризм

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна рассчитывает принять 60 миллионов туристов до конца 2024 года. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на телеканал "TRT Haber".

Турция рассчитывает принять 60 миллионов туристов к концу года
Фото: freepik.com by diana.grytsku, PDM

Уточняется, что, если Турцию посетят 60 миллионов путешественников, то доход государства от туристической сферы составит 60 миллиардов долларов.

"По состоянию на конец июля число туристов, посетивших нашу страну, достигло 35 миллионов. К концу 2024 года мы сохраняем цель в 60 миллионов туристов и 60 миллиардов долларов доходов от туризма", — сообщил Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент Турции напомнил, что по итогам 2023 года страна получила 56 миллиардов долларов благодаря туризму. Государство посетили 56,7 миллионов человек.

Ранее Pravda.Ru писала, что стоимость путёвок в Турцию значительно снизилась.

Уточнения

Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %). Государственный язык — турецкий.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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