Закладываем маршруты: ключевые места Тарусы для туристов

Таруса: 8 обязательных для посещения мест для туристов

3:38 Your browser does not support the audio element. Туризм

Таруса — это небольшой, но живописный город, расположенный на берегу реки Оки в Московской области. Этот город известен своей богатой историей, архитектурным наследием и прекрасной природой. Если вы планируете посетить Тарусу, вот основные достопримечательности и интересные места, которые стоит увидеть.

Фото: commons.wikimedia.org by Digr, CC BY-SA 4.0

Тарусский художественный музей

Одной из главных культурных особенностей Тарусы является Тарусский художественный музей, расположенный в здании бывшего купеческого особняка. Музей предлагает богатую коллекцию русских художников, включая работы известных мастеров 19 и 20 веков. Здесь можно увидеть картины, графику и произведения декоративно-прикладного искусства.

Церковь Николая Чудотворца

Эта церковь является одной из старейших в Тарусе и была построена в начале 19 века. Церковь Николая Чудотворца привлекает внимание своей архитектурой и красивым интерьером. Своеобразие церкви делает её важным объектом для любителей истории и архитектуры.

Пушкинская набережная

Прогулка по Пушкинской набережной — это наслаждение великолепными видами на реку Оку и окружающие пейзажи. Здесь можно насладиться свежим воздухом, покормить уток и просто отдохнуть на скамейках, любуясь закатом. Набережная пропитана атмосферой спокойствия и умиротворения.

Дом-музей А. Куприна

Этот музей посвящён жизни и творчеству известного русского писателя Александра Куприна, который провёл в Тарусе много лет. В музее представлены личные вещи писателя, его письма и фотографии. Посетители могут узнать о быте и жизни Куприна, а также об его вдохновении.

Парк на территории бывшего имения Грачёвых

Парк с прекрасными аллеями и историческими зданиями создаёт уникальную атмосферу для прогулок. Бывшее имение Грачёвых окружено живописной природой и является отличным местом для пикников и активного отдыха. Здесь можно насладиться красотой природы, исследуя разные уголки парка.

Долина реки Оки

Природа вокруг Тарусы завораживает своей красотой. Река Ока и её окрестности предлагают возможности для пеших прогулок, велоспорта и рыбалки. Любители природы могут наслаждаться живописными пейзажами и наблюдать за местной флорой и фауной.

Городская площадь и памятник воднику

Центральная площадь Тарусы — отличное место для прогулок и фотографий. На площади расположен памятник воднику, который стал символом города. Здесь проводятся различные мероприятия, праздники и ярмарки, что позволяет погрузиться в местную культуру.

Исторические здания и усадьбы

В Тарусе много исторических зданий, которые стоит увидеть. Усадьба Семакина, расположенная в живописной части города, тоже заслуживает внимания благодаря своему хорошему состоянию и архитектурной ценности.

Таруса — это идеальное место для тех, кто хочет насладиться культурой, историей и природой России. Приехав в этот маленький, но привлекательный город, вы сможете не только ознакомиться с его достопримечательностями, но и получить удовольствие от умиротворяющей атмосферы, которая царит здесь. Не забудьте взять с собой фотокамеру, чтобы запечатлеть все яркие моменты вашего путешествия!

Уточнения

Тару́са — город в России, административный центр Тарусского района Калужской области.

Образует одноимённое муниципальное образование город Таруса со статусом городского поселения как единственный населённый пункт в его составе.

Расположен у впадения реки Тарусы в реку Оку, в 36 км от Серпухова, в 70 км от Калуги. Благодаря своему уникально сохранившемуся облику — большинство зданий одноэтажные, построенные в XIX веке — город имеет статус природно-архитектурного заповедника, внесён в перечень исторических городов России.



Достопримечательности Тарусы