Какие места являются самыми удачными для глэмпинга

Найдены самые удачные места для глэмпинга

1:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

Глэмпинг становится всё более популярным видом отдыха среди россиян, сообщает РИА Новости.

Фото: commons.wikimedia.org by Rezenkov-novookatovo, CC BY-SA 4.0

С мая по середину августа этого года спрос на глэмпинги вырос в 2,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Туристы предпочитают глэмпинг для романтических поездок, часто путешествуют вдвоём или небольшой компанией.

Большинство глэмпингов приветствуют животных, что делает их привлекательными для любителей путешествовать с питомцами.

При выборе глэмпинга россияне обращают внимание на наличие парковки, Wi-Fi и близость к воде.

Самые популярные места для глэмпинга — Москва и область, Краснодарский край, а также Санкт-Петербург и Ленинградская область.

Средняя стоимость ночи в глэмпинге по России составляет 10,4 тысячи рублей.

Самые бюджетные варианты можно найти в Мордовии, а самые дорогие — в Мурманской области, где ночь в глэмпинге может обойтись в 35 тысяч рублей.

Уточнения

Глэ́мпинг (англ. Glamping) — разновидность кемпинга, объединяющая в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе.





Парко́вка — технический термин, означающий штатный перевод механизма, устройства, транспортного средства в нерабочее, неподвижное положение в предусмотренном для этого безопасном месте.

Также может означать само это место; также — процесс постановки транспортного средства на стояночное место.

