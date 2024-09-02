Какие места являются самыми удачными для глэмпинга

Глэмпинг становится всё более популярным видом отдыха среди россиян, сообщает РИА Новости.
С мая по середину августа этого года спрос на глэмпинги вырос в 2,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Туристы предпочитают глэмпинг для романтических поездок, часто путешествуют вдвоём или небольшой компанией.
Большинство глэмпингов приветствуют животных, что делает их привлекательными для любителей путешествовать с питомцами.
При выборе глэмпинга россияне обращают внимание на наличие парковки, Wi-Fi и близость к воде.
Самые популярные места для глэмпинга — Москва и область, Краснодарский край, а также Санкт-Петербург и Ленинградская область.
Средняя стоимость ночи в глэмпинге по России составляет 10,4 тысячи рублей.
Самые бюджетные варианты можно найти в Мордовии, а самые дорогие — в Мурманской области, где ночь в глэмпинге может обойтись в 35 тысяч рублей.
Глэ́мпинг (англ. Glamping) — разновидность кемпинга, объединяющая в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе.
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