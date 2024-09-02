Является ли статуя Большого Будды причиной гибели туристов из России на Пхукете

В гибели россиян на Пхукете обвинили статую Большого Будды

1:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Таиланде продолжается расследование трагедии на Пхукете, где в результате оползня погибло 13 человек, в том числе двое россиян, сообщает Tourdom.

Фото: commons.wikimedia.org by Бернард Ганьон, CC BY-SA 3.0

В парламенте страны обсуждается оказание помощи пострадавшим и родственникам погибших, а также выяснение причин ЧП.

По предварительным данным, причиной оползня стала застройка туристического комплекса на склоне холма Наккерд, где расположен Большой Будда.

Многолетняя вырубка леса и вес статуи могли спровоцировать разрушение грунта.

В итоге могут снести не только постройки, но и самого Большого Будду.

Однако это решение пока преждевременно, поскольку статуя является частью действующего храма и привлекает множество туристов и паломников.

Вероятно, для предотвращения подобных трагедий в будущем потребуется укрепление холма, а не снос символа Пхукета.

Важно отметить, что это не первая трагедия, связанная с оползнями в последнее время. Недавно подобное ЧП произошло в Грузии, где оползень разрушил курорт Шови.

Оползни являются всё более частым явлением из-за изменения климата и неумеренной застройки.

Уточнения

О́ползень — опасное природное явление, смещение масс горных пород по склону под воздействием собственного веса и дополнительной нагрузки вследствие подмыва склона, переувлажнения, сейсмических толчков и иных процессов.



Холм (различают дюна, сопка, конус и пр.) — форма рельефа в виде небольшой возвышенности, в плане округлой или овальной формы, с пологими склонами и слабо выраженным подножием. Относительная высота до 200 метров.



